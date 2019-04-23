Экономика

19:12 23.04.2019

Минфин на аукционах ОВГЗ 23 апреля привлек в госбюджет более 11,24 млрд грн и $82,14 млн.

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Минфин на аукционах ОВГЗ 23 апреля привлек в госбюджет более 11,24 млрд грн и $82,14 млн.

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона 129 130 131
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000203830 Доразмещение UA4000203624 Доразмещение UA4000203749
Номинальная стоимость 1 000 1000 1 000
Количество выставленных облигаций. шт. 1 500 000    
Дата проведения 23.04.2019 23.04.2019 23.04.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 24.04.2019 24.04.2019 24.04.2019
Срок оплаты процентов      
Размер купонного платежа на одну облигацию      
Номинальный уровень доходности. % 19.50 19.00 18.50
Срок обращения (дней) 119 168 343
Срок погашения 21.08.2019 09.10.2019 01.04.2020
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 3 549 085 000.00 3 337 963 000.00 552 008 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 1 500 000 000.00 3 337 963 000.00 552 008 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 5 888 999 000.00 6 442 433 000.00 4 859 313 000.00
Количество поданных заявок. шт. 25 17 6
Количество удовлетворенных заявок. шт. 9 17 6
Максимальный уровень доходности облигаций. % 19.50 19.00 18.50
Минимальный уровень доходности облигаций. % 18.95 18.90 18.50
Установленная доходность. % 19.00 19.00 18.50
Средневзвешенная доходность. % 18.97 18.99 18.50
Поступление в бюджет 1 412 620 485.42 3 069 604 353.90 470 443 297.92

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона 132 133 134
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000202469 Доразмещение UA4000204377 Доразмещение UA4000173371
Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000
Количество выставленных облигаций. шт      
Дата проведения 23.04.2019 23.04.2019 23.04.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 24.04.2019 24.04.2019 24.04.2019
Срок оплаты процентов 02.10.2019 05.06.2019 28.08.2019
Срок оплаты процентов 01.04.2020 04.12.2019 26.02.2020
Срок оплаты процентов 30.09.2020 03.06.2020 26.08.2020
Срок оплаты процентов   02.12.2020 24.02.2021
Срок оплаты процентов   02.06.2021 25.08.2021
Срок оплаты процентов     23.02.2022
Срок оплаты процентов     24.08.2022
Срок оплаты процентов     22.02.2023
Срок оплаты процентов     23.08.2023
Размер купонного платежа на одну облигацию 86.25 83.75 50.00
Номинальный уровень доходности. 17.25 16.75 10.00
Срок обращения (дней) 525 770 1 582
Срок погашения 30.09.2020 02.06.2021 23.08.2023
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 811 302 000.00 2 698 795 000.00 3 492 400 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 811 302 000.00 2 698 795 000.00 3 202 400 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 1 134 083 000.00 6 277 940 000.00 3 532 400 000.00
Количество поданных заявок. шт. 7 13 3
Количество удовлетворенных заявок. шт. 7 13 2
Максимальный уровень доходности облигаций. % 18.25 18.00 16.20
Минимальный уровень доходности облигаций.% 18.25 17.95 16.00
Установленная доходность.% 18.25 18.00 16.00
Средневзвешенная доходность.% 18.25 17.98 16.00
Поступление в бюджет 809 168 275.74 2 814 477 375.20 2 664 620 968.00

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте

Номер аукциона 135 136 137
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000203566 (ном. в инвалюте. $) Доразмещение UA4000203392 (ном. в инвалюте. $) Первичное размещение UA4000203848 (ном. в инвалюте $ с досрочным погашением)
Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000
Количество выставленных облигаций. шт      
Дата проведения 23.04.2019 23.04.2019 23.04.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 24.04.2019 24.04.2019 24.04.2019
Срок оплаты процентов   15.08.2019 15.08.2019
Срок оплаты процентов   13.02.2020 13.02.2020
Срок оплаты процентов   13.08.2020 13.08.2020
Срок оплаты процентов   11.02.2021  
Размер купонного платежа на одну облигацию - 37.50 19.25
Номинальный уровень доходности.% 7.25 7.50 3.85
Срок обращения (дней) 232 659 477
Срок погашения 12.12.2019 11.02.2021 13.08.2020
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 5 838 000.00 2 991 000.00 73 000 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 5 838 000.00 2 991 000.00 73 000 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 160 016 000.00 84 836 000.00 146 000 000.00
Количество поданных заявок. шт. 18 9 1
Количество удовлетворенных заявок. шт. 18 9 1
Максимальный уровень доходности облигаций. % 7.25 7.75
Минимальный уровень доходности облигаций.% 7.25 7.75 -
Установленная доходность.% 7.25 7.75 3.85
Средневзвешенная доходность.% 7.25 7.75 #VALUE!
Поступление в бюджет 5 581 886.94 3 021 239.01 73 537 280.00

Данные: Минфин Украины

Теги: #торги #облигации
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