Экономика

17:56 23.04.2019

Цены на недвижимость после выборов будут незначительно расти в течение года – InCo home

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Цены на недвижимость после выборов будут незначительно расти в течение года – InCo home

Цены на недвижимость после выборов президента будут продолжать незначительный рост в течение 2019 года, считают в компании InCo home(ООО "Компания по управлению активами "Инвест-Консалтинг"), входящей в промышленно-строительную группу (ПСГ) "Ковальская" (все – Киев).

"Ценовой прочности рынка достаточно, для того чтобы пережить любые процессы, связанные с выборами, провал на рынке возможен только в случае глобальных негативных изменений в экономике, пока мы этого не фиксируем", – цитируется в пресс-релизе партнер компании InCo home Роман Белик.

По его словам, предложенный сегодня пакет экономических реформ не способен оздоровить рынок и сделать его инвестиционно привлекательным. "Денег в мире много, но украинский инвестиционный рынок продолжает оставаться малопривлекательным. Это связано, прежде всего, с высокими и неконтролируемыми рисками, в основном, не бизнес характера", – поясняет Р.Белик.

При этом финансирование строительных проектов за счет привлеченных средств банков невозможно при учетной ставке Нацбанка в 18%, а основной движущей силой рынка недвижимости остаются личные средства украинцев, отмечает партнер InCo home.

"Отложенный спрос на жилье в Украине исчисляется миллиардами гривень. Профильные госпрограммы не смогут решить проблему доступности жилья. Это реально только в условиях нормальной работы экономики, доступных кредитов и работающих моделей финансирования строительства", – заключает он.

ООО "КУА "Инвест-Консалтинг" (InCo home) создана в 2003 году. Входит в промышленно-строительную группу (ПСГ) "Ковальская". Занимается инвестиционной деятельностью в сфере строительства и недвижимости.

За время работы компания привлекла инвестиции в строительство 25 жилых комплексов общей жилой площадью более 540 тыс. кв. м.

В мае 2018 года завершилась сделка по покупке компании Романом Беликом и Б.Серотюком.

Теги: #недвижимость #украина #цены #выборы
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