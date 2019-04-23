Системные операторы ЛЭП Украины, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы распределили функции при проведении аукционов

Системные операторы ЛЭП Украины, Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы предварительно согласовали разграничение функций при проведении аукционов по распределению межгосударственных сечений, сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

По ее данным, аукционный офис "Укрэнерго" будет проводить все виды аукционов на сечениях Украина/Польша, Словакия, Молдова, а также годовые и месячные - на сечениях с Румынией, суточные – с Венгрией. Годовые и месячные аукционы на сечениях с Венгрией будет проводить MAVIR, суточные на сечениях с Румынией - Transelectrica.

В НЭК отмечают, что на состоявшемся в начале апреля в Вене совещании под председательством Секретариата Энергетического сообщества был согласован план-график внедрения совместных аукционов по распределению межгосударственных сечений с системными операторами вышеуказанных стран ENTSO-E и их регуляторами.

Так, до конца 2020 года необходимо разработать и согласовать между системными операторами и регуляторами Украины, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии правила распределения и договор о совместном разделе межгосударственных сечений, в котором должны быть предусмотрены процедура и форматы обмена информацией. Внедрение аукционов запланировано на 2020-2021 гг.

"Совместные аукционы по распределению межгосударственных сечений между Украиной и соседними операторами зоны ENTSO-E значительно упрощают экспорт/импорт электроэнергии в/из Европы. В частности, обеспечивают беспрепятственный доступ всех участников рынка к пропускной способности межгосударственных сечений, минимизируют количество процедур, необходимых для обеспечения межгосударственной торговли электроэнергией, и значительно ускоряют их прохождения. Эти меры создают условия для максимальной конкуренции между производителями и импортерами электроэнергии и образования справедливой рыночной цены на нее", - отметили в НЭК.

Как сообщалось, совместные аукционы внедряются в соответствии с требованиями украинского законодательства и международными обязательствами Украины по имплементации Регламента (ЕС) № 714/2009 об условиях доступа к сети для трансграничного обмена электроэнергией.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства финансов, но вскоре будет преобразовано в частное акционерное общество.