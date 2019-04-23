Экономика

17:20 23.04.2019

Продажи новостроек в США неожиданно выросли в марте до максимума за 16 месяцев

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Продажи новостроек в США неожиданно выросли в марте до максимума за 16 месяцев

Продажи новых домов в США в марте 2019 года выросли на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 692 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с ноября 2017 года, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Февральский показатель был пересмотрен в сторону понижения - до 662 тыс. с 667 тыс.

Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя в марте до 650 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Теги: #недвижимость #сша #новостройки #продажи
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