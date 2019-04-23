НБУ перечислит в государственный бюджет 64,878 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) перечислит в государственный бюджет часть прибыли за 2018 год в размере 64,878 млрд грн, сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на странице в "Фейсбук" со ссылкой на решение Совета центробанка во вторник.

"Совет принял решение об утверждении распределения прибыли Национального банка Украины за 2018 год в сумме 68 млрд 464,118 млн грн по следующим направлениям: формирование общих резервов собственного капитала Национального банка Украины - 3 млрд 565,661 млн грн; обязательства Национального банка Украины перед государственным бюджетом Украины на 2018 год - 64 млрд 878, 456 млн грн", написал он.

Как сообщалось, в госбюджете-2019 поступления от НБУ были запланированы в размере 47,6 млрд грн.

В госбюджете-2018 поступления от Нацбанка были запланированы в объеме 50,55 млрд грн, однако центробанк перечислил 44,6 млрд грн, ссылаясь на профильный закон, результаты своей финотчетности и решения Совета НБУ.