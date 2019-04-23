Экономика

14:43 23.04.2019

ЕБРР предоставит банку "Львив" EUR5,3 млн финансирования на поддержку женского предпринимательства и торговли

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ЕБРР предоставит банку "Львив" EUR5,3 млн финансирования на поддержку женского предпринимательства и торговли

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет банку "Львив" (Львов) финансирование в размере EUR5,3 млн в рамках программы "Женщины в бизнесе" для кредитования компаний под руководством женщин и для развития торговли, сообщается в пресс-релизе ЕБРР.

Согласно сообщению, пакет финансирования будет состоять из четырехлетнего кредита в размере до EUR4,3 млн, который предоставляется в гривне, для кредитования микро-, малых и средних предприятий под руководством женщин. В рамках программы "Женщины в бизнесе" предусматривается предоставление консультационных услуг для женщин-предпринимателей. Программа также включает техническую помощь финансовым учреждениям для улучшения сервиса в компаниях под руководством женщин.

Кроме того, пакет финансирования ЕБРР включает лимит, открытый банку "Львив", в размере EUR1 млн по программе ЕБРР по содействию развитию торговли (ПСРТ) с целью стимулирования международной и региональной торговли.

"Банк "Львив" - первое финансовое учреждением в Украине, присоединившейся к программе "Женщины в бизнесе", которую финансируют ЕБРР, ЕС через инициативу ЕU4Business, Швеция, Фонд ЕБРР поддержки стран с переходной экономикой и Фонд ЕБРР содействия малому бизнесу", - отмечается в сообщении.

Теги: #украина #львив #ебрр #гендерное_равенство #банк #финансирование
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