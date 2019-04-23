Экономика

14:21 23.04.2019

Украине может понадобиться замещение 80-180 тыс. тонн белорусского дизтоплива – "А-95"

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Украине может понадобиться замещение 80-180 тыс. тонн белорусского дизтоплива – "А-95"

Украине в связи с приостановкой Беларусью экспорта светлых нефтепродуктов может понадобиться заместить от 80 тыс. тонн до 180 тыс. тонн белорусского дизельного топлива, заявили в консалтинговой группе "А-95".

"Рынку предстоит заместить большой объем дизельного топлива. По оптимистическому сценарию предстоит найти 80–100 тыс. тонн, по пессимистическому - 150-180 тыс. тонн", – цитирует пресс-служба группы директора "А-95" Сергея Куюна.

По его словам, в 2019 году Украина в среднем ежемесячно импортировала из Беларуси около 160 тыс. тонн дизтоплива, его доля по итогам I квартала 2019 года составила 34,5% рынка.

В группе считают, что основными источниками замещения белорусского топлива станет импорт по морю, а также возможное наращивание переработки "Укртатнафтой" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.)

Согласно данным консалтинговой группы, в мае сохранится высокий уровень прокачки российского дизтоплива по нефтепродуктопроводу "ПрикарпатЗападтранс" - около 280 тыс. тонн.

Что касается цен на нефтепродукты, то в "А-95" отметили, что в ближайшее время они продолжат расти, однако основным драйвером будет повышение котировок на мировом рынке вследствие уменьшения поставок из Ирана и Венесуэлы.

"На данный момент мировая конъюнктура сформировала потенциал роста в размере до 1 грн/л. Фактор перехода на альтернативные поставки дизтоплива скажется на ценах в мае и составит около 1 грн/л", – отметили в группе.

На фоне последних событий, группа призвала правительство ускорить реализацию мероприятий по снижению энергозависимости от поставок из стран СНГ. При этом среди первоочередных шагов является внесение в Верховную Раду законопроекта о создании запаса нефти и нефтепродуктов, сбалансирование налогообложения нефтепродуктов, снижение портовых сборов на перевалку нефти и нефтепродуктов и приоритетное обеспечение подвижным железнодорожным составом морских нефтеперевалочных комплексов. 

Как сообщалось, 18 апреля 2019 года правительство РФ сообщило о введении с 1 июня запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину в ответ на расширение Украиной списка запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В перечень товаров, запрещенных к экспорту в Украину, попали: нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород (код ТНВЭД 2709).При этом ряд нефтепродуктов – прямогонный бензин, бензины товарные, дизельное топливо, пропаны, бутаны, прочие сжиженные газы будут экспортироваться из РФ в Украину по спецразрешениям, выдаваемым министерством экономического развития России.

23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

Ранее директор консалтинговой группы "А-95" С. Куюн сообщал, что импорт в Украину нефти и нефтепродуктов на фоне проблем с качеством нефти, поступающей на территорию Беларуси, во многом зависит от того, как скоро белорусская сторона сможет предоставить партнерам детальную информацию о сложившейся ситуации.

Теги: #украина #дизтопливо #беларусь
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