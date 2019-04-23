Экономика

10:13 23.04.2019

Ferrexpo в 2018г сократила чистую прибыль на 15%

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Ferrexpo в 2018г сократила чистую прибыль на 15%

Горнорудная компания Ferrexpo с активами в Украине по итогам 2018 года получила $335,22 млн чистой прибыли, что на 15% ниже показателя 2017 года.

Согласно годовому отчету, опубликованному компанией на Лондонской фондовой бирже во вторник, ее выручка в минувшем году увеличилась на 6,4% – до $1274,03 млн при снижении объема продаж окатышей на 2,3% – до 10,227 млн тонн и росте их производства на 1,6% – до 10,607 млн тонн.

Валовая прибыль Ferrexpo в 2018 году сократилась на 2,5% – до $766,09 млн, EBITDA – на 8.7%, до $502,88 млн, а операционная – на 12,7% до $427,58 млн.

Среди основных достижений компания также указывает сокращение чистого долга на 14% – до $339 млн при увеличении капитальных инвестиций на 31,1% – до $135 млн.

"Мы продолжали извлекать выгоду из высокого спроса в мире на наши высококачественные железорудные окатыши, что помогло обеспечить сильный денежный поток, несмотря на рост затрат. Это позволило нам увеличить инвестиции, еще больше сократить задолженность и выплатить рекордные дивиденды", – подвел в отчете итоги года глава совета директоров Стив Лукас (Steve Lucas).

По его словам, хорошее финансовое положение компании в настоящее время создает для нее платформу для перехода к следующему этапу запланированного расширения. "В этом году мы планируем еще раз увеличить инвестиции, чтобы к 2021 году достичь нашей среднесрочной цели по производству 12 млн тонн в год, и заложить основу для нашего долгосрочного намерения перейти на годовой объем производства в 20 млн тонн в год", – заявил С.Лукас.

Теги: #ferrexpo #украина #финрезультат #прибыль
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