Экономика

20:11 22.04.2019

Финансовые рынки сдержанно реагируют на итоги выборов президента в Украине

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Финансовые рынки сдержанно реагируют на итоги выборов президента в Украине

Реакция финансового рынка на результаты второго тура президентских выборов, в котором Владимир Зеленский с большим преимуществом побеждает действующего президента Петра Порошенко, достаточно сдержанная, в том числе из-за выходных дней в Европе в связи с празднованием католической Пасхи, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники рынка.

"На валютном рынке гривна сегодня укрепляется на 10 коп., что может быть следствием как результатов выборов, так и грядущих аукционов Министерства финансов Украины по размещению гривневых ОВГЗ. Последние привлекают нерезидентов, которые конвертируют валюту в гривню для участия в аукционах", – сказал агентству ведущий аналитик инвестиционного советника HUG'S Артем Щербина.

Он отметил рост в понедельник фондового рынка в России, так как, по мнению местных экспертов, победа В.Зеленского будет способствовать улучшению отношений Украины и России, а также позволит уменьшить давление санкций со стороны США.

Глава аналитического отдела инвесткомпании "Адамант Капитал" Константин Фастовец указал, что внешние рынки в понедельник были, по сути, закрыты, поэтому первой реакции стоит ожидать вечером в США и во вторник в Европе.

По его словам, на внутреннем рынке, который является малоликвидным и реагирует только на "большие сдвиги", также какая-то значимая реакция отсутствовала.

"Впрочем, я думаю, что значительной реакции и не будет в ближайшее время, поскольку нерезиденты, по всей видимости, настроены пока положительно", – считает К.Фастовец.

По мнению А.Щербины, учитывая то, что до конца мая П.Порошенко останется во главе государства, а состав Кабинета министров вряд ли претерпит изменения, особого влияния в этот период на рынок не ожидается.

"Однако уже началась предвыборная парламентская гонка, которая и определит судьбу экономики Украины на следующие 4-5 лет. И нервозность по вопросу имен лидеров будущего парламента будет поддерживать опасения по поводу гривни в ближайшие месяцы", – сказал ведущий аналитик инвестиционного советника HUG'S.

Комментируя принятые судами первой инстанции на прошлой неделе решения о противоправности национализации ПриватБанка, эксперт отметил, что эта ситуация встревожила иностранных инвесторов и МВФ. "Если таким простым способом можно обходить украинское законодательство, это вызывает ряд вопросов у зарубежных партнеров относительно защиты прав собственности и инвестиционной привлекательности Украины в целом", – пояснил А.Щербина.

В то же время он указал, что у новой команды есть шанс поправить положение в целом ряде согласованных с Западом положений украинского законодательства.

"Реакция на решения суда по ПриватБанку была умеренно негативной - в пределах 0,5-1,0 процентного пункта по еврооблигациям. Здесь, я думаю, большинство ожидает, что апелляция НБУ будет успешной", – рассчитывает на позитивный сценарий глава аналитического отдела "Адамант Капитал" К.Фастовец.

Что касается заявленных Россией на минувшей неделе новых торговых ограничений, то эксперт полагает, что их негативное влияние на украинскую экономику будет умеренным. "Максимум, что мы увидим - это подорожание автогаза и дизтоплива, где на РФ приходится значительная доля поставок, и это если не выдадут разрешений приближенным, что довольно маловероятно", – сказал К.Фастовец.

"За последние пять лет зависимость от российских санкций и торговых ограничений уже не несет особого влияния", – считает его коллега А.Щербина.

Теги: #выборы #комментарий
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