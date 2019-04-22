Экономика

19:07 22.04.2019

"Нова пошта" разместила дебютный выпуск облигаций на 300 млн грн

1 мин читать
"Нова пошта" разместила дебютный выпуск облигаций на 300 млн грн

 Компания "Нова пошта", лидер экспресс-доставки в Украине, завершила размещение облигаций серии "А" на 300 млн грн, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" Виктория Масна – начальник управления инвестиционного банкинга Райффайзен Банка Аваль, который выступил андеррайтером этого дебютного выпуска.

По ее словам, наибольший спрос был зафиксирован со стороны банков и страховых компаний, некоторый спрос был со стороны пенсионных фондов и КУА.

Облигации выпущены на срок до 14 августа 2020 года. Доходность на первый купонный период – 22% годовых.

В.Масна также сообщила, что Райффайзен Банк Аваль будет поддерживать обращение этих облигаций на вторичном рынке.

"Конечно, мы будем поддерживать данный выпуск. В планах - возможность получить кредитный рейтинг выпуска и включить облигации в биржевой список", – сказала представитель андеррайтера.

Привлеченные от размещения средства "Нова пошта" направит на модернизацию инфраструктуры логистики, повышение уровня обслуживания клиентов, улучшение условий работы сотрудников. Кроме этого, компания осуществит крупные инвестиции в серверное оборудование для модернизации IТ-инфраструктуры; приобретение контейнеровозов и прицепов к ним, модернизацию сети отделений.

Основанная в 2001 году группа компаний "Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн ед. отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. В 2019 году группа планирует достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений. Сеть компании состоит почти из 3 тыс. отделений по всей стране.

Теги: #нова_пошта #облигации
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:05 22.04.2019
"Нова пошта" разместила дебютный выпуск облигаций на 300 млн грн

"Нова пошта" разместила дебютный выпуск облигаций на 300 млн грн

18:10 12.04.2019
"Нова Пошта" открыла 164 новых отделения по всей Украине с начала года

"Нова Пошта" открыла 164 новых отделения по всей Украине с начала года

13:42 12.04.2019
"Интерпайп" в рамках реструктуризации может выпустить еврооблигации на $330 млн – повестка собрания "Интерпайп НТЗ"

"Интерпайп" в рамках реструктуризации может выпустить еврооблигации на $330 млн – повестка собрания "Интерпайп НТЗ"

16:00 03.04.2019
"Нова Пошта" считает новую редакцию законопроекта о почтовых услугах сбалансированной

"Нова Пошта" считает новую редакцию законопроекта о почтовых услугах сбалансированной

13:16 04.03.2019
Украина выплатила $444,4 млн процентов по реструктуризированным евробондам

Украина выплатила $444,4 млн процентов по реструктуризированным евробондам

17:02 25.02.2019
"Нова Пошта" переходит на семидневный график работы в областных и районных центрах с марта

"Нова Пошта" переходит на семидневный график работы в областных и районных центрах с марта

15:04 15.02.2019
"Укрзализныця" отчиталась о 10%-ном сокращении долгового портфеля за 9 мес.-2018, подтвердила планирующееся размещение еврооблигаций

"Укрзализныця" отчиталась о 10%-ном сокращении долгового портфеля за 9 мес.-2018, подтвердила планирующееся размещение еврооблигаций

11:45 26.12.2018
Группа "Нова Пошта" подписала пятилетний контракт с IKEA

Группа "Нова Пошта" подписала пятилетний контракт с IKEA

11:33 18.12.2018
Рефинансирование "Метинвеста" признано сделкой года по выпуску облигаций

Рефинансирование "Метинвеста" признано сделкой года по выпуску облигаций

18:08 03.12.2018
Количество зарубежных отправлений "Новой Поштой" после "черной пятницы" возросло вдвое, локальных – на четверть

Количество зарубежных отправлений "Новой Поштой" после "черной пятницы" возросло вдвое, локальных – на четверть

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин и "Нафтогаз" согласовали снижение регулируемой цены на газ в мае для населения и тепловиков на 3,5%

Нереформированость судов и правоохранительных органов может свести на нет достижения последних лет – экс-глава НБУ Гонтарева

Morgan Stanley прогнозирует замедление роста ВВП Украины до 2,7% в 2019г при ослаблении курса до 30,5 грн/$1

Победа Зеленского на президентских выборах не окажет существенного влияния на курс гривни - банкиры

Конкурс на должность главы Госналоговой службы могут заблокировать 2 судебных иска - Минфин

ПОСЛЕДНЕЕ

Финансовые рынки сдержанно реагируют на итоги выборов президента в Украине

Кабмин и "Нафтогаз" согласовали снижение регулируемой цены на газ в мае для населения и тепловиков на 3,5%

Мининфраструктуры отказалось от планов запретить пассажирские самолеты старше 20 лет

Аграрии надеются на сохранение команд профильных ведомств после президентских выборов

Аграрный бизнес рассчитывает на активизацию Зеленским "земельного" вопроса

Цены на нефть растут на новостях по Ирану, Brent приближается к $74 за баррель

Нереформированость судов и правоохранительных органов может свести на нет достижения последних лет – экс-глава НБУ Гонтарева

Украине срочно следует откорректировать госполитику в области поддержки ВИЭ – "Укрэнерго"

Порошенко обсудил с Нетаньяху ожидаемый запуск Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем

Украине срочно следует принять закон о стратегических резервах нефти и нефтепродуктов - нардеп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА