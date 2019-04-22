Экономика

18:53 22.04.2019

Мининфраструктуры отказалось от планов запретить пассажирские самолеты старше 20 лет

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Мининфраструктуры отказалось от планов запретить пассажирские самолеты старше 20 лет

Министерство инфраструктуры Украины отказалось от анонсированных летом прошлого года планов запретить полеты пассажирских самолетов старше 20 лет, но заявляет об усиления контроля за их техническим состоянием со стороны Госавиаслужбы.

"Мы с пониманием отнеслись к многочисленным обращениям авиакомпаний не запрещать к использованию самолеты, возраст которых превышает 20 лет… Госавиаслужба усилит контроль за техническим состоянием воздушных судов, используемых для перевозки пассажиров", – цитирует ведомство министра Владимира Омеляна с совещания в понедельник по подготовке авиакомпаний, осуществляющих чартерные перевозки, к летнему сезону.

Мининфраструктуры уточняет, что в дискуссии приняли участие гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин, глава Госавиаслужбы Александр Бильчук, руководители авиакомпаний SkyUp, Azur Air, "Международные авиалинии Украины" и других.

В.Омелян отметил, что сложившаяся прошлым летом ситуация, когда авиакомпании массово задерживали чартерные рейсы, не предоставляли вовремя пассажирам информацию и услуги, не должна повториться в этом году.

Он отметил, что в марте 2019 года вступила в силу новая редакция авиационных правил перевозок пассажиров и багажа. Отдельно будут строго контролироваться задержки и перенос рейсов, так как это - ответственность авиаперевозчиков.

По словам министра, в Украине также будут внедряться европейские директивы, касающиеся экологичности самолетов.

Мининфраструктуры указывает, что, согласно авиационным правилам, в случае задержки рейса перевозчик обязан предоставить пассажирам необходимое обслуживание по установленным нормам, питание и прохладительные напитки, а также возможность осуществить два бесплатных звонка.

Если выполнение задержанного рейса откладывается на следующий день, перевозчик обязан предоставить пассажирам номера в гостинице, питание, обеспечить трансфер по маршруту аэропорт - гостиница - аэропорт.

Теги: #госавиаслужба #мининфраструктуры #самолеты
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