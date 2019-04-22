Аграрии надеются на сохранение команд профильных ведомств после президентских выборов

Аграрный бизнес надеется на сохранение нынешнего кадрового состава профильных ведомств, однако настаивают на оглашении экспертов в аграрной отрасли от команды Владимира Зеленского.

"Мы услышим их имена после объявления официальных результатов. В стране специалистов достаточно. И в профильном министерстве сейчас есть хорошая команда, которая имеет желание и вдохновение продолжать действовать результативно в интересах отрасли, сотрудничать с ассоциациями", – сказал агентству "Интерфакс-Украина" глава ассоциации "Укрсадпром" Юрий Вахель.

Он прогнозирует, что до конца текущего года с политической арены уйдет ряд политиков.

"Думаю, еще до конца года мы не увидим на политической сцене многих привычных нам участников украинского властного театрального коллектива. Их зритель стал очень требовательным и нетерпеливым... Кардинальных, качественных изменений от парламента сегодняшнего "разлива" не ожидаю, если только угроза полностью исчезнуть с политической карты Украины не вынудит их работать в авральном темпе. Тем более что избиратель свое требование об изменениях заявил в воскресенье очень даже громко", - сказал Ю.Вахель.

В свою очередь, председатель наблюдательного совета ГК "Молочный альянс" Сергей Вовченко рассчитывает, что новая политическая фигура в должности президента страны позволит запустить механизм дистанциирования государства от вмешательства в дела бизнеса.

"К большому сожалению, мы постоянно боролись с попытками государства вмешаться в деятельность через разные формы воздействия. Также необходимо вернуться к вопросу дотаций. Эффективным видом поддержки по производителям мяса и молока, это было еще до Януковича, считаю механизм освобождения предприятий от уплаты НДС. И это было серьезной поддержкой, так как на сумму НДС удешевлялась конечная продукция, ее легче было продавать как на внутреннем рынке, так и на экспорт", - полагает С.Вовченко.

Он отметил, что "Молочному альянсу" сегодня комфортно работать с и.о. министра аграрной политики Ольгой Трофимцевой и главой Госпродпотребслужбы Владимиром Лапой.

"Нам бы хотелось, чтобы они остались на занимаемых должностях", - добавил С.Вовченко.

Хотя эксперта по АПК В.Зеленский не представил, банковская и финансовая плоскость представлены сразу двумя лицами, среди которых - экс-министр финансов Александр Данилюк. К его возвращению в политику с оптимизмом отнеслись в табачной отрасли.

"Табачная отрасль имела конструктивный диалог с А.Данилюком. Был принят долгосрочный план повышения акциза на табачные изделия до 2025 года, что придало прогнозируемости бизнесу. Кроме того, не удалось "протащить" на безальтернативной основе так называемые "электронные акцизные марки" полиграфкомбината "Украина" и "электронные акцизные накладные". Сейчас видим, что ГФС пытается вернуть эти спорные предложения в повестку дня. Надеемся на конструктивную дискуссию с участием А.Данилюка", - сообщила агентству директор по внешним связям ЧАО "Филип Моррис Украина" Наталья Бондаренко.

В целом важнейшими ожиданиями для бизнеса является продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом, экономический рост, в частности, путем привлечения прямых иностранных инвестиций, верховенство права и борьба с коррупцией, прокомментировал президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

"Американская торговая палата в Украине продолжает вести активный диалог с представителями команды В.Зеленского. Бизнес готов предоставлять профессиональную экспертизу для продолжения реформ в указанных направлениях. Американская торговая палата в Украине будет продолжать поддерживать компании, инвестирующие в Украине, работать с ключевыми стейкхолдерами для дальнейшего развития экономики страны", - отметил А.Гундер.