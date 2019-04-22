Экономика

17:56 22.04.2019

Цены на нефть растут на новостях по Ирану, Brent приближается к $74 за баррель

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Цены на нефть растут на новостях по Ирану, Brent приближается к $74 за баррель

 Нефть эталонных марок активно дорожает в ходе торгов в понедельник на решении США не продлевать разрешения на экспорт иранской нефти.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 кв подорожали на $1,99 (на 2,77%) - до $73,96 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май, торги которыми завершаются в понедельник, на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются к указанному времени на $1,59 (на 2,48%) - до $65,59 за баррель. Более активно торгуемый июньский контракт дорожает на $1,54 (на 2,4%) - до $65,61 за баррель.

Обе марки обновили рекордные показатели с прошлого октября.

Как стало известно в понедельник, президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.

В заявлении Белого дома говорится, что три страны - США, ОАЭ и Саудовская Аравия - "договорились предпринять своевременные действия для того, чтобы убедиться, что мировой спрос на нефть удовлетворяется, поскольку иранская нефть не будет иметь доступ на рынок".

В ноябре прошлого года Госдепартамент выдал 180-дневные временные разрешения на импорт иранской нефти восьми странам, чтобы дать им больше времени для поиска альтернативных источников нефти. Среди них Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти. Греция, Италия и Тайвань уже сократили импорт иранской нефти до нуля.

"Решение окажет еще большее повышательное давление на цены на нефть, - сказал старший экономист Spartan Capital Питер Кардилло. - Ожидается, что Белый дом будет настаивать на увеличении добычи со стороны ОПЕК и партнеров картеля, но я не думаю, что это приведет к изменению настроений на рынке".

Теги: #цены #нефть
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