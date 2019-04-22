Апелляционный админсуд перенес на 13 мая рассмотрение дела относительно оснований для национализации ПриватБанка

Шестой апелляционный административный суд отложил на 13 мая рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка Украины (НБУ) на решение Окружного административного суда Киева об отмене распоряжения НБУ о проверке ПриватБанка в октябре 2016 года, итоги которой легли в основу национализации финучреждения.

Вердикт о переносе слушаний суд вынес в понедельник, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ.