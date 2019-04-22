Экономика

13:56 22.04.2019

Morgan Stanley прогнозирует замедление роста ВВП Украины до 2,7% в 2019г при ослаблении курса до 30,5 грн/$1

2 мин читать
Morgan Stanley прогнозирует замедление роста ВВП Украины до 2,7% в 2019г при ослаблении курса до 30,5 грн/$1

Рост ВВП Украины в 2019 году замедлится с 3,3% в минувшем году до 2,7% в этом и 2,6% - в следующем при снижении курса до 30,5 грн/$1 к концу 2019 года и 31,5 грн/$1 - к концу 2020 года, прогнозирует банк Morgan Stanley.

Согласно его обзору, опубликованному на днях, это связано с политической и макроэкономической неопределенностью, которая влияет на инвестиции, повышением тарифов на газ и все еще высокой инфляцией, которая подавляет потребление домохозяйств.

Банк также указывает на внешние ограничения, включающие замедление роста у основных торговых партнеров Украины и ужесточение финансовых условий.

По мнению Morgan Stanley, скорость реформ после выборов, включая антикоррупционные меры, также остается ключевым фактором для долгосрочной перспективы.

Банк ожидает, что инфляция в Украине снизится до 7,0% к концу 2019 года и 6,7% – к концу 2020 года, но будет оставаться выше целевого показателя НБУ.

Эксперты Morgan Stanley считают, что в сочетании с более жесткими финансовыми условиями это будет означать, что реальные ставки будут оставаться на высоком уровне, а учетная ставка снизится только до 16% к концу 2019 года и 14% к концу 2020 года.

"Мы ожидаем, что НБУ сохранит ключевую ставку на уровне 18% 25 апреля", - говорится также в обзоре.

В условиях ожидаемого более слабого внешнего спроса, эксперты Morgan Stanley прогнозируют дефицит счета текущих операций на уровне 4% ВВП в 2019 году и 3,6% в 2020 году. Аналитики банка отметили, что сотрудничество с МВФ является ключевым для стабильности национальной валюты.

По их мнению, Украина сможет получить второй транш от МВФ летом, тогда как более серьезные изменения в экономической политике, который могут привести к задержке финансирования МВФ, более вероятны уже по итогам парламентских выборов осенью этого года и формирования нового правительства.

По состоянию на сейчас Morgan Stanley оценивает вероятность сценария замедления реформ с некоторой паузой в сотрудничестве с МВФ в 2020 году в 45%, тогда как ускорения реформ – лишь в 10%, оставляя еще 35% на сценарий продолжения нынешний политики.

Как сообщалось, НБУ прогнозирует замедление роста экономики Украины в 2019 году до 2,5% с постепенным ее ускорением до 2,9% в 2020 году и 3,7% в 2021 году. Его поквартальный прогноз инфляции предполагает ее замедление к концу текущего года до 6,3%.

Нацбанк по итогам предыдущих трех заседаний монетарного комитета - 31 января 2019 года, 13 декабря и 25 октября 2018 года - сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых.

Теги: #stanley #макропрогноз #morgan
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:32 11.07.2018
МЭРТ строит макропрогноз Украины на базе плавной девальвации гривни до 30,7 грн/$1 на конец 2021 года

МЭРТ строит макропрогноз Украины на базе плавной девальвации гривни до 30,7 грн/$1 на конец 2021 года

13:11 21.05.2018
Кабмин через 10 дней получит уточненный макропрогноз на три года – первый вице-премьер

Кабмин через 10 дней получит уточненный макропрогноз на три года – первый вице-премьер

10:56 23.03.2018
JPMorgan Chase намерен выделить в отдельную компанию блокчейн-проект Quorum

JPMorgan Chase намерен выделить в отдельную компанию блокчейн-проект Quorum

17:53 19.08.2016
ФРС может трижды повысить ставки до конца 2017г

ФРС может трижды повысить ставки до конца 2017г

09:46 04.07.2016
Продуктовые компании в 2016г сменили максимальное число CFO за 9 лет

Продуктовые компании в 2016г сменили максимальное число CFO за 9 лет

22:28 03.06.2016
J.P. Morgan разрешил сотрудникам ходить на работу без галстуков

J.P. Morgan разрешил сотрудникам ходить на работу без галстуков

16:59 16.02.2016
Премьер допускает ухудшение макропрогноза Украины на 2016г

Премьер допускает ухудшение макропрогноза Украины на 2016г

12:50 10.08.2015
Кабмин Украины прогнозирует в 2016г от 0,3% спада до 2% роста ВВП с выходом на рост в 1-3,5% в 2017г, 3-4% - в 2018-2019гг

Кабмин Украины прогнозирует в 2016г от 0,3% спада до 2% роста ВВП с выходом на рост в 1-3,5% в 2017г, 3-4% - в 2018-2019гг

01:49 21.09.2013
Макропоказатели проекта госбюджета-2014 могут быть скорректированы по итогам 9 мес.-2013 – Акимова

Макропоказатели проекта госбюджета-2014 могут быть скорректированы по итогам 9 мес.-2013 – Акимова

18:47 05.12.2012
Кабмин Украины имеет пессимистический макропрогноз-2013 с ростом ВВП 2,5% и инфляцией 6,1% - постановление

Кабмин Украины имеет пессимистический макропрогноз-2013 с ростом ВВП 2,5% и инфляцией 6,1% - постановление

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Победа Зеленского на президентских выборах не окажет существенного влияния на курс гривни - банкиры

Конкурс на должность главы Госналоговой службы могут заблокировать 2 судебных иска - Минфин

ЕБА назвала 7 ожидаемых от президента первоочередных шагов

Украина увеличила запасы в ПХГ на 0,3 млрд куб. м

Минфин совместно с МВФ разработали модели стресс-тестирования работы госкомпаний

ПОСЛЕДНЕЕ

Победа Зеленского на президентских выборах не окажет существенного влияния на курс гривни - банкиры

Рынки ожидали победы Зеленского, маркером для них остается сотрудничество с МВФ – аналитик "Конкорд Капитал"

Конкурс на должность главы Госналоговой службы могут заблокировать 2 судебных иска - Минфин

ЕБА назвала 7 ожидаемых от президента первоочередных шагов

Украина увеличила запасы в ПХГ на 0,3 млрд куб. м

Ситуация с энергоснабжением КП "Вода Донбасса" требует решения на уровне правительства – Тимченко

НБУ, Минфин и ФГВФЛ обновят план действий по правовой защите после решения админсуда о денационализации ПриватБанк

Минфин совместно с МВФ разработали модели стресс-тестирования работы госкомпаний

Запрет РФ на ввоз товаров легпрома Украины в большей степени заденет экспорт колготок и чулок

Glovo анонсировал запуск во Львове 22 апреля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА