Экономика

13:53 22.04.2019

Победа Зеленского на президентских выборах не окажет существенного влияния на курс гривни - банкиры

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Победа Зеленского на президентских выборах не окажет существенного влияния на курс гривни - банкиры

Победа Владимира Зеленского на президентских выборах не окажет существенного влияния на курс гривни, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

По словам начальника управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрия Гриненко, курс гривни на межбанковском валютном рынке на открытии торгов в понедельник укрепился до 26,825 грн/$1 с 26,85 грн/$1 по итогам торгов в минувшую пятницу.

"На межбанке все спокойно. Курс доллара на открытии межбанка в понедельник даже несколько снизился по сравнению с финальной частью торгов в пятницу и составил 26,81-26,84 грн/$1. Укрепление курса гривни обусловлено тем, что нерезиденты, по-прежнему продают валюту для инвестирования в короткие и длинные украинские гособлиции. Это тот фактор, который сдерживает курс гривни на протяжении последних нескольких месяцев, без этого фактора торги были бы более волатильными", - сказал он.

По оценке эксперта, в ближайшее время на курс гривни может оказать давление выплаты НДС, погашение облигаций госбанков, а в мае - выплата дивидендов.

Ю.Гриненко полагает, что в ближайшее время курс гривни будет укрепляться: "Курс гривни будет плавно укрепляться в связи с сезонными факторами, дополнительную поддержку курсу гривни окажет сохранение притока средств нерезидентов в ОВГЗ".

Директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной сообщил, что межбанковский рынок в первое рабочее утро после выборов президента занял выжидательную позицию, открывшись пятничными котировками 26,8-26,85 грн/$1. По его оценке, курсовые тренды текущей недели будут находиться под влиянием таких факторов, как завершение финансового месяца, предстоящие праздники, попытки спекулятивных раскачек.

"В ближайшей перспективе влияние политических факторов на курсовую стабильность, безусловно, скажется в виде усиления спекулятивной составляющей, но будет более эмоциональным и кратковременным, чем воздействие фундаментальных экономических факторов, определяющих соотношение притока и оттока валюты: ход сотрудничества с мировыми финансовыми организациями, уровень интереса инвесторов к вложениям в ОВГЗ, конъюнктура мировых сырьевых и фондовых рынков, объемы экспортной выручки, денег трудовых мигрантов, календарных внешних выплат", - добавил он.

Директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук полагает, что президентские выборы не повлияли на курс гривни.

"Видимо, результаты президентских выборов оказались для большинства на рынке прогнозируемыми, и все, кто спешил купить или продать валюту, сделали это до второго тура президентских выборов. Утром в понедельник межбанковский рынок открылся довольно спокойно, без резких колебаний", - сказал он.

По оценке И.Якобчука, в ближайшее время на курс гривни, в первую очередь, могут оказать события, которые будут развиваться вокруг ПриватБанка и первые шаги нового президента Украины.

Банкиры полагают, что выборы президента не отразятся на политике Национального банка Украины (НБУ).

"В НБУ выбрали достаточно правильный тренд, который одобряют МВФ и Мировой банк, поэтому вряд ли кто-то будет его менять. Те шаги, которые сейчас предпринимают в НБУ, по моему мнению, отчасти даже немного опережают ожидания рынка", - сказал Ю.Гриненко.

Экс-председатель правления РВС Банка Владислав Кравец также полагает, что политика НБУ не изменится: "Если останется нынешняя команда НБУ или если на ее смену придет новая команда технократов, то политика центробанка не изменится", - сказал он.

Комментируя новые торговые санкции РФ, которыми расширяется запрет на импорт ряда товаров из Украины и вводится запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов, а также ограничения экспорта угля, В. Кравец высказал мнение, что их влияние на курс гривни будет крайне ограниченным.

"Санкции себя отыграли в 2012-2015 годах, когда украинским предприятиям из-за российских ограничений и последующих санкций нужно было переориентироваться на новые рынки. В новых торговых санкциях РФ есть некий политический оттенок, чтобы дискуссии с новой украинской властью РФ могла начинать с более жестких переговорных позиций", - сказал он.

Теги: #курс #банки #выборы #гривня
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