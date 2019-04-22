Конкурс на должность главы Госналоговой службы могут заблокировать 2 судебных иска - Минфин

Окружной административный суд города Киева получил два исковых заявления о блокировании конкурса на замещение должности главы налоговой службы, сообщила пресс-служба Министерства финансов агентству "Интерфакс-Украина".

"На прошлой неделе Окружной админсуд г.Киева остановил конкурс на должность главы Государственной таможенной службы. Также нам известно, что в Окружной адмнсуд Киева уже поданы заявления об обеспечении иска относительно остановки другого конкурса – на должность главы Госналоговой службы", – сообщили в пресс-службе Минфина.

В суд повторно с иском обратился бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, второй иск подал экс-глава управления Государственной налоговой администрации в Харькоской области Станислав Денисюк.

"Инициаторы этого масштабного наступления – бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насирова и сочувствующие ему лица: народный депутат Андрей Антонищак, бывший руководитель Харьковской налоговой Станислав Денисюк… Их стратегия базируется вокруг защиты прав г-на Насирова относительно возобновлении на должности ГФС", – отметили в пресс-службе Минфина.

Намерения истцов – отменить действие распоряжения Кабинета министров от 20 марта 2019 года №162-р и №163-р, которым объявлен конкурс на занятие должностей глав Госналоговой и таможенной служб, добавили в Минфине.