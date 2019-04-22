Экономика

09:58 22.04.2019

Ситуация с энергоснабжением КП "Вода Донбасса" требует решения на уровне правительства – Тимченко

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Ситуация с энергоснабжением КП "Вода Донбасса" требует решения на уровне правительства – Тимченко

Ситуация с энергоснабжением КП "Вода Донбасса", усложнившаяся в условиях нового розничного рынка электрической энергии, требует решения на уровне Кабинета министров, считает генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Вопрос зависший, и он требует немедленного решения. И я думаю, что на сегодняшний день это уже вопрос Кабинета министров, даже не местных властей", – сказал он в ходе официального открытия Никопольской солнечной станции (СЭС) в Никополе в пятницу.

М.Тимченко акцентировал внимание на том, что у предприятия было три месяца на поиск поставщика э/э, однако никаких сдвигов так и не произошло. В свою очередь оператор системы распределения ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", зоне ответственности которого находится КП "Вода Донбасса", неоднократно уведомлял предприятие об отключении от энергоснабжения с 1 апреля в случае отсутствия поставщика э/э.

"Сегодня, к сожалению, проблема "Воды Донбасса" это проблема всех игроков рынка, потому что из-за тотальных неплатежей компании страдают все – и "Энергоатом", и ДТЭК, и все, кто вырабатывает э/э", – подытожил он.

КП "Вода Донбасса", обеспечивающие водоснабжение всей Донецкой области, из-за накопившихся долгов перед поставщиком э/э (2,4 млрд грн) не смогло найти в условиях нового рынка э/э поставщика по свободным ценам, и обратилось за услугами к ППН "Укринтерэнерго", однако в течение 90 дней так и не смогло урегулировать проблему с задолженностью и определится с поставщиком.

На сегодня "Вода Донбасса" ведет переговоры с "Укринтерэнерго" о заключении по переговорной процедуре договора на поставку 356 млн кВт-ч э/э на сумму до 955 млн грн (в среднем по 2,7 грн за кВт-ч с НДС). Срок действия поставки – до конца 2019 года.

Ранее "Вода Донбасса" приобретала э/э у "Укринтерэнерго". Новый договор планируется заключить как с поставщиком по свободным ценам, что позволит урегулировать вопрос с наличием у КП поставщика э/э, отсутствие которого влечет отключение от энергоснабжения.

Питание "Вода Донбасса" при обычных условиях осуществляется через сети ОСР, а сети "Укрэнерго" используются как резервный источник питания в ходе ремонтов или аварийных отключениях в сетях ОСР, обеспечивая до 5% ежегодного потребления КП в электроэнергии.

Теги: #вода_донбасса #тимченко #дтэк
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