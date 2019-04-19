Экономика

21:30 19.04.2019

НБУ, Минфин и ФГВФЛ обновят план действий по правовой защите после решения админсуда о денационализации ПриватБанк

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НБУ, Минфин и ФГВФЛ обновят план действий по правовой защите после решения админсуда о денационализации ПриватБанк

Решение Окружного админсуда Киева о противоправности национализации ПриватБанка создает правовую неопределенность и потенциальные риски для финансовой стабильности в Украине в будущем, Нацбанк, Минфин и Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) обновят план действий по правовой защите государства в дальнейших судебных процессах.

Такое решение принял Совет по финансовой стабильности на внеочередном заседании в пятницу с участием представителей Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), говорится в пресс-релизе по итогам его проведения.

"Это решение суда также затрудняет сотрудничество с международными финансовыми организациями (МФО), в частности МВФ, ВБ и ЕБРР, а также защиту интересов государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению убытков, причиненных банку и государству бывшими владельцами ПриватБанка", – отмечается в релизе.

Участники заседания констатировали, что несмотря на решение суда о противоправности национализации ПриватБанка ситуация в банке остается спокойной и контролируемой. "Банк работает в обычном режиме, полностью и своевременно выполняет все обязательства перед клиентами", – подчеркивается в релизе.

Совет по финстабильности решил, что НБУ продолжит постоянно отслеживать состояние ПриватБанка и вместе с Минфином регулярно информировать общественность и МФО о ходе судебного процесса.

Помимо того, НБУ, Минфин и ФГВФЛ будут добиваться максимальной открытости и прозрачности процесса обжалования решения админсуда, поскольку общественный интерес к этому вопросу перевешивает необходимость сохранения банковской тайны.

"НБУ и Минфин также отработают возможность снятия грифа "банковская тайна" с информации, касающейся неработающих кредитов и операций, которые привели к появлению неработающих кредитов в государственных банках, путем внесения изменений в соответствующие законы", – говорится в решениях совета.

Как сообщалось, правительство Украины по предложению НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года ПриватБанк по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

Теги: #заявление #приватбанк #финстабильность
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