Экономика

18:42 19.04.2019

Запрет РФ на ввоз товаров легпрома Украины в большей степени заденет экспорт колготок и чулок

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Запрет РФ на ввоз товаров легпрома Украины в большей степени заденет экспорт колготок и чулок

Введение Россией новых ограничений на ввоз продукции легкой промышленности Украины негативно повлияет на объемы экспорта этих товаров, деятельность предприятий и занятость работающих, поскольку в прошлом году в целом экспорт товаров легкой промышленности хоть и сократился на 26% к 2017 году, но составил $73,6 млн (6% общеукраинского экспорта товаров легпрома), отмечает ассоциация "Укрлегпром".

По данным на сайте ассоциации, в 2018 году основными группами товаров, экспортируемых в РФ, были трикотажная одежда (20,9%), обувь (20,5%), вата и нетканые материалы (17,8%), ткани синтетические и искусственные (11,6%), домашний текстиль (11,4%), ковры (3,3%), текстильная одежда (2,7%).

"Объем экспортированных в Россию групп товаров, попавших под санкции, в 2018 году составил $26,9 млн, или 2,2% общего украинского экспорта за прошлый год", - отмечается в сообщении на сайте.

Согласно опубликованному на сайте правительства России 18 апреля постановлению, под запрет попали, в частности, костюмы, комплекты, женские блейзеры, майки и фуфайки, свитера, пуловеры, кардиганы, жилеты; колготы, чулки, гольфы; бюстгалтеры, корсеты и подтяжки.

Кроме того, ограничения касаются обуви с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композитной кожи; обуви с верхом из резины и пластика; а также частей обуви, вложенных стелек, подпяточников, гетров.

Согласно данным Госстата Украины, в числе попавших под санкции предметов одежды, наибольшую долю в общем экспорте занимает экспорт колготок, чулок и гольфов (64,6% в стоимостном и 60,7% - в количественном выражении) – в 2018 году в РФ была экспортирована продукция на $12,175 млн из общего экспорта этой продукции на $18,86 млн.

В то же время экспорт женских костюмов, жакетов, блейзеров, юбок и платьев составил 1,4% общего экспорта этой одежды, или $520 тыс., маек и нательного белья – 1,6% ($447 тыс.), свитеров и джемперов – 3% ($271 тыс.), бюстгалтеров и корсетов – 7,6% ($1,22 млн.

Касаемо обуви, в 2018 году в РФ экспортирована обувь на резиновой, пластмассовой подошве на $2,37 млн (6,1% общего экспорта такой продукции), обуви с верхом из резины или пластика на $3,4 млн (12,1%), частей обуви на 6,04 млн грн (5,4%).

Теги: #россия #украина #запрет
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