Экономика

18:26 19.04.2019

Глава Совета НБУ: реакция финрынка на решение суда по ПриватБанку - временная

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Глава Совета НБУ: реакция финрынка на решение суда по ПриватБанку - временная

Реакция финансового рынка на решение суда по ПриватБанку - временная, считает глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"Сейчас события вокруг ПриватБанка существенно на курс не повлияли. Межбанк сегодня открылся средними котировками на покупку - продажу 26,85 / 26,95 грн/$1, но около 11:00 котировки опустились до 26,86/26,90 грн/$1. Наличный рынок был более уязвимым, на начало дня средний курс продажи вырос до 27,13 грн/$1, но думаю, это временное явление, поскольку на межбанке уже есть обратная тенденция. Никаких экстраординарных случаев не наблюдается", - написал он на своей странице в сети Facebook в пятницу.

Как сообщалось, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Игоря Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года ПриватБанк по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

Теги: #нбу #украина #приватбанк #финрынок #данилишин
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