Экономика

17:27 19.04.2019

Реформа корпоративного управления ПриватБанка положительно отразилась на устойчивости банковской системы - МВФ

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Реформа корпоративного управления ПриватБанка положительно отразилась на устойчивости банковской системы - МВФ

Реформа корпоративного управления ПриватБанка и трансформация его бизнес-модели положительно отразилась на устойчивости банковской системы, сообщило представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Украине со ссылкой на постоянного представителя МВФ в Украине Йосту Люнгмана.

"В 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка Украины национализировать ПриватБанк, поскольку это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка-украинских физических и юридических лиц - и стабильность финансовой системы. И хотя это решение потребовало 160 млрд грн украинских налогоплательщиков на восстановление платежеспособности банка, оно обеспечило жизнеспособность ПриватБанка на длительную перспективу…Учитывая такие результаты, мы приветствуем реформу корпоративного управления ПриватБанка, которую возглавляет независимый наблюдательный совет, и трансформацию бизнес-модели банка, которая уже положительно сказалась на показателях и устойчивости банковской системе в целом", - сказал он.

Как отметил Й.Люнгман, МВФ поддерживает усилия Нацбанка по реформированию финансового сектора Украины, введению принципов пруденциального корпоративного управления, а также усилия Министерства финансов, направленные на реформирование корпоративного управления в государственных банках.

"Важно, чтобы власть продолжала свои усилия по возмещению потерь бывшими владельцами и связанными лицами проблемных банков. Международные партнеры Украины будут тщательно отслеживать события в этой сфере", - сказал Й.Люнгман.

Теги: #люнгман #украина #приватбанк #мвф
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