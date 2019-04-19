Glovo планирует открыть в Киеве "удаленную" кухню в августе-2019

Международный сервис Glovo планирует открыть в Киеве "удаленную" кухню – cook-room в августе 2019 года, сообщил генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский.

"Уже сейчас рестораны в центре Киева не справляются с заказами. Нужны кухни, из которых рестораны могли бы вывозить заказы. У Glovo есть такой проект Glovo cook-room, когда мы находим помещение, снимаем его и подготавливаем. Затем предлагаем их занять определенным партнерам, у которых, например, эксклюзивные контракты или хорошие метрики. Я допускаю, что уже в августе мы откроем первый кук-рум и посадим туда трех-четырех неконкурирующих партнеров", – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах Sup Day Forum 2019.

При этом Glovo рассматривает различные локации.

"С одной стороны, мы видим потребность в центре Киева, с другой – на Троещине, где мало мест (ресторанов – ИФ), откуда можно заказать еду. Будем проводить анализ, и принимать решение", – отметил Д.Расновский.

При этом по его словам, рестораны часто не справляются с количеством интернет-заказов. Этот тренд становится "узким горлышком" на рынке доставки еды.

"Кухни не готовы к такому количеству заказов, у них нет емкости обеспечивать такой поток. Рестораны планировались на одно количество заказов, а интернет-доставка расширяет спрос на их услуги. В мире появляются стартапы, которые предоставляют инфраструктуру для так называемых dark kitchens", – пояснил Д.Расновский.

По его словам, "удаленные" кухни являются выгодным вариантом "экспансии" для тех районов Киева, где невыгодно открывать ресторан.

"А возможность открыть кухню под знакомым брендом все меняет", – добавил генеральный менеджер Glovo.