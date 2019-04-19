Экономика

16:43 19.04.2019

Glovo планирует открыть в Киеве "удаленную" кухню в августе-2019

2 мин читать
Glovo планирует открыть в Киеве "удаленную" кухню в августе-2019

Международный сервис Glovo планирует открыть в Киеве "удаленную" кухню – cook-room в августе 2019 года, сообщил генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский.

"Уже сейчас рестораны в центре Киева не справляются с заказами. Нужны кухни, из которых рестораны могли бы вывозить заказы. У Glovo есть такой проект Glovo cook-room, когда мы находим помещение, снимаем его и подготавливаем. Затем предлагаем их занять определенным партнерам, у которых, например, эксклюзивные контракты или хорошие метрики. Я допускаю, что уже в августе мы откроем первый кук-рум и посадим туда трех-четырех неконкурирующих партнеров", – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах Sup Day Forum 2019.

При этом Glovo рассматривает различные локации.

"С одной стороны, мы видим потребность в центре Киева, с другой – на Троещине, где мало мест (ресторанов – ИФ), откуда можно заказать еду. Будем проводить анализ, и принимать решение", – отметил Д.Расновский.

При этом по его словам, рестораны часто не справляются с количеством интернет-заказов. Этот тренд становится "узким горлышком" на рынке доставки еды.

"Кухни не готовы к такому количеству заказов, у них нет емкости обеспечивать такой поток. Рестораны планировались на одно количество заказов, а интернет-доставка расширяет спрос на их услуги. В мире появляются стартапы, которые предоставляют инфраструктуру для так называемых dark kitchens", – пояснил Д.Расновский.

По его словам, "удаленные" кухни являются выгодным вариантом "экспансии" для тех районов Киева, где невыгодно открывать ресторан.

"А возможность открыть кухню под знакомым брендом все меняет", – добавил генеральный менеджер Glovo.

Теги: #киев #сервис #glovo #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:27 19.04.2019
Реформа корпоративного управления ПриватБанка положительно отразилась на устойчивости банковской системы - МВФ

Реформа корпоративного управления ПриватБанка положительно отразилась на устойчивости банковской системы - МВФ

16:54 19.04.2019
Кабмин утвердил порядок ведения е-реестра больничных

Кабмин утвердил порядок ведения е-реестра больничных

16:40 19.04.2019
"Укрзализныця" с 19 мая повысит ставки на использование вагонов

"Укрзализныця" с 19 мая повысит ставки на использование вагонов

16:33 19.04.2019
СК "Саламандра" застраховала автотранспорт "Киевводоканала" по ОСАГО и КАСКО

СК "Саламандра" застраховала автотранспорт "Киевводоканала" по ОСАГО и КАСКО

16:24 19.04.2019
ДТЭК не прогнозирует серьезных проблем на фоне ограничений РФ по экспорту угля в Украину

ДТЭК не прогнозирует серьезных проблем на фоне ограничений РФ по экспорту угля в Украину

16:24 19.04.2019
Crown Agents поставил 15 тыс. доз закупленных за счет госбюджета вакцин от бешенства

Crown Agents поставил 15 тыс. доз закупленных за счет госбюджета вакцин от бешенства

16:10 19.04.2019
РФ признала юрисдикцию суда в Гааге в деле об утраченных ДТЭК активах в Крыму, компания ожидает решение в І кв.-2020г

РФ признала юрисдикцию суда в Гааге в деле об утраченных ДТЭК активах в Крыму, компания ожидает решение в І кв.-2020г

16:02 19.04.2019
Админсуд отменил решение НБУ о перечне связанных с ПриватБанком лиц

Админсуд отменил решение НБУ о перечне связанных с ПриватБанком лиц

15:48 19.04.2019
Порошенко верит, что Украина пройдет точку невозврата и станет членом ЕС

Порошенко верит, что Украина пройдет точку невозврата и станет членом ЕС

15:46 19.04.2019
АМКУ закрыл дела о недобросовестной подаче информации в рекламе 3G связи по всем трем мобильным операторам

АМКУ закрыл дела о недобросовестной подаче информации в рекламе 3G связи по всем трем мобильным операторам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацбанк отмечает колебания на валютном рынке после решения суда по ПриватБанку и делает все возможное для недопущения паники

Почти 30% из $4,3 млрд товарооборота РФ и Украины попало под ограничения –Минэкономразвития РФ

Еврооблигации Украины упали на 0,6-1,4% на новостях о ренационализации Приватбанка и санкциях РФ

Ренационализация ПриватБанка невозможна - НБУ

Россия с 1 июня ограничит поставки угля в Украину - Медведев

ПОСЛЕДНЕЕ

Стоянку на 100 яхт и оздоровительный комплекс планируется построить в Крыму

Запрет РФ на ввоз из Украины картонно-бумажной продукции проблематичен только для экспортеров упаковочной тары

Сергей Тигипко возглавил набсовет СК "Индустриальная"

"Укртелеком" отказался от выплаты дивидендов по итогам 2018г

Лукашенко требует создать в Беларуси производство "чистейшей" сельхозпродукции и ограничить импорт овощей

"Метинвест" первым среди украинских компаний получил сертификат Vision Zero по предотвращению промтравматизма

Обжалование в ВТО запрета РФ на экспорт товаров Украину не имеет перспектив - мнение

"Метинвест" доволен одобрением АМКУ сделки по ДКХЗ, указывает на длительный срок допобязательств

Гендиректор британского ритейлера Debenhams Серхио Бухер ушел в отставку

"Овостар" в 2018г сократил чистую прибыль на 23,6%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА