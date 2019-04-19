Экономика

16:40 19.04.2019

"Укрзализныця" с 19 мая повысит ставки на использование вагонов

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"Укрзализныця" с 19 мая повысит ставки на использование вагонов

Обновленные ставки платы за использование вагонов ПАО "Укрзализныця", предусматривающие повышение текущих цен от 1,2% для цистерн до 41,9% для окатышевозов, вступят в силу в течение месяца.

Сообщение о соответствующем решении правления размещено в газете "Урядовый курьер".

Наибольшее увеличение стоимости ожидает окатышевозы – на 41,89% до 1426 грн/сутки. Стоимость пользования универсальной платформой вырастет на 16,56% до 718 грн/сутки.

Также увеличится стоимость пользования крытым вагоном - на 13,28%, до 1160 грн/сутки и минераловозом – на 12,35% до 1192 грн/сутки.

Платформы-лесовозы – подорожают на 1,93% - до 686 грн/сутки.

Пользование полувагоном подорожает на 8,18% - до 886 грн/сутки, а суточная стоимость аренды зерновоза вырастет на 5,88% - до 1,117 тыс. грн.

Пользование автомобилевозом подешевеет на 5,45% - до 989 грн/сутки, цистерной - вырастет на 1,22%, до 833 грн/сутки.

Вырастет также стоимость пользования цементовозом - на 5,1%, до 865 грн/сутки.

Стоимость пользования думпкаром и фитинговой платофмой останется на прежнем уровне - 1308 и 456 грн в сутки соответственно.

Все цены приведены без учета НДС и едины как для использования вагонов "Укрзализныци" по территории Украины, так и за ее пределами.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" изменяла ставки за пользование своими грузовыми вагонами в сторону повышения 1 ноября 2018 года в среднем на 41%.

По состоянию на 1 сентября 2018 года в рабочем парке "Укрзализныци" насчитывалось 61 тыс. грузовых вагонов, из которых почти 28 тыс. полувагонов, 10,3 тыс. зерновозов, почти 3 тыс. фитинговых платформ, указывается в сообщении.

Теги: #вагоны #укрзализныця #украина #ставки
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