Экономика

16:33 19.04.2019

СК "Саламандра" застраховала автотранспорт "Киевводоканала" по ОСАГО и КАСКО

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СК "Саламандра" застраховала автотранспорт "Киевводоканала" по ОСАГО и КАСКО

ЧАО "АК "Киевводоканал" и СК "Саламандра" (ранее "ДИМ Страхование" (Днепр)) 19 апреля подписали договор добровольного страхования наземного транспорта, сообщается в системе электронных госзакупок ProZorro.

Окончательное ценовое предложение компании составило 479,8 тыс. грн при такой же ожидаемой стоимости закупки услуг.

Кроме того, обе компании 19 апреля заключили договор обязательного страхования автогражданской ответственности. Окончательное ценовое предложение компании составило 492,294 тыс. грн при такой же ожидаемой стоимости закупки услуг.

Компания была единственным участником в обоих тендерах.

Теги: #киевводоканал #украина #автотранспорт #осаго #страхование #каско
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