Стоянку на 100 яхт и оздоровительный комплекс планируется построить в Крыму

ООО "Фирма "ТЭС", один из крупнейших крымских нефтетрейдеров, намерено построить яхтенную марину и 60 коттеджей в Феодосии (Крым), оценивает инвестиции в проект минимум в 750 млн рублей.

Соглашение о строительстве марины президент компании "ТЭС" Сергей Бейм и гендиректор Корпорации развития республики Крым (она сопровождает проект) Наиль Габбасов подписали в ходе V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в Крыму в пятницу, сообщил корреспондент "Интерфакса".

"750 млн рублей - это первоначальные средства. Сумму полного проекта мы не можем пока сообщить (она будет определена в ходе реализации - ИФ), скорее всего, она будет гораздо больше. Частично кредиты, частично свои средства (станут источником финансирования - ИФ). Проект планируем реализовать за 2,5-3 года", - сказал "Интерфаксу" С.Бейм.

Проектом яхтенной марины в Феодосии компания начала заниматься еще в годы украинской юрисдикции Крыма. "14 лет этому проекту. Только сейчас сдвинули его с мертвой точки, а все сети - электроэнергия, газ, вода - были проведены тогда", - сказал С.Бейм.

Создание от 60 до 100 мест для яхт (количество зависит от водоизмещения) и инфраструктуры предусмотрено проектом водно-спортивного оздоровительного комплекса "Золотой пляж".

В Крыму рассчитывают на развитие яхтенной инфраструктуры юго-востока Крыма и увеличение числа туристов-яхтсменов.

Торговый дом "ТЭС" создан в 1992 году. Компания владеет 63 АЗС, двумя нефтебазами, предприятием по хранению и перевалке сжиженного газа и нефтепродуктов "ТЭС-терминал". Также имеются два отеля и линии дистрибуции продуктов питания, сообщается на сайте компании.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Фирма "ТЭС" в 2017 году составила 5,994 млрд рублей, чистая прибыль - 123,3 млн рублей. Совладельцами компании являются четыре человека: Геннадию, Любови и Эдуарду Беймам принадлежит суммарно 70% уставного капитала, еще 30% - Люции Пурим.