Экономика

14:26 19.04.2019

Запрет РФ на ввоз из Украины картонно-бумажной продукции проблематичен только для экспортеров упаковочной тары

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Запрет РФ на ввоз из Украины картонно-бумажной продукции проблематичен только для экспортеров упаковочной тары

Расширение Россией перечня картонно-бумажной продукции, ввоз которой запрещен из Украины, по большинству позиций существенно не повлияет на работу предприятий отрасли, однако для экспорта картонных ящиков, коробок, мешков и пакетов такой запрет станет проблемой, считает исполнительный директор ассоциации "УкрПапир" Эдуард Литвак.

"Действительно, запрет на экспорт в РФ бумаги и картона немелованного, крафт-бумаги и крафт-картона немелованного, бумаги и картона многослойных и гофрированных существенно не повлияют на работу отраслевых предприятий, хотя неприятно констатировать такой шаг со стороны РФ", - отметил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Э.Литвак напомнил, что в целом по итогам 2018 года из общего объема экспорта картонно-бумажной продукции в объеме 423,8 тыс. тонн в Россию было экспортировано 161,6 тыс.тонн (38,1%).

По данным Госстата, в 2018 году из общего объема экспорта немелованной бумаги и картона для письма в размере $74,4 тыс. (40,8 тыс. тонн) в РФ экспортирована продукция на $1 тыс. (175 тонн), крафт-бумага и картон - на $3 млн (31% всего экспорта), многослойная бумага и картона – на $0,2 тыс., гофрированная бумага и картон – на $1 млн (10% экспорта).

В то же время Э.Литвак констатирует наличие проблемы включения в указанный перечень продукции по коду УКТВЭД 4819 (картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты, другая упаковочная тара из бумаги и картона).

"Здесь из общего объема экспорта в 60,9 тыс. тонн в РФ экспортировалось 25,7 тыс. тонн (42,2%). При этом на долю экспорта ящиков из гофрокартона приходится 30,7 тыс. тонн, из них в РФ - 11,3 тыс. тонн (36,8%), а также мешков и пакетов - 21,5 тыс. тонн, из них в РФ - 10,5 тыс. тонн (48,8%), ящиков из негофрированного картона - 8,3 тыс. тонн, из них в РФ - 2,7 тыс. тонн (32,5%)", - сообщил он.

Кроме того, исполнительный директор ассоциации отметил, что отраслевые предприятия ощущают сложности с реализацией продукции по ранее введенному РФ запрету на ввоз обоев и составляющих для гофрокартона.

"Ассоциация "УкрПапир" пока не инициировала введение "зеркальных" мер на импорт отраслевой продукции из РФ. Напомню, что в 2018 году из России ее импортировано 149,2 тыс. тонн (21,1%) из общего объема импорта в 705,4 тыс. тонн. Такое решение будет приниматься по результатам обсуждения вопроса с отраслевыми предприятиями, исходя из ситуации, которая будет развиваться", - резюмировал Э.Литвак.

Как сообщалось, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 апреля сообщил о о подписании им постановления, которое, в том числе, расширяет запрет на ввоз в Россию отдельных видов украинских товаров. В частности, согласно опубликованному постановлению, под запрет подпал ряд товарных позиций по бумаге и картону.

Теги: #торговля #россия #украина #укрпапир #запрет
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