Экономика

14:10 19.04.2019

"Укртелеком" отказался от выплаты дивидендов по итогам 2018г

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"Укртелеком" отказался от выплаты дивидендов по итогам 2018г

Акционеры ПАО "Укртелеком" решили направить полученную в 2018 году прибыль в размере 474 млн грн на покрытие убытков предприятия за прошлые годы.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов, на собрании акционеров компании 18 апреля 2019 года был утвержден годовой отчет "Укртелекома" за 2018 год, при этом полученную прибыль было решено направить на покрытие убытков компании за прошлые годы.

Помимо этого, акционеры компании избрали состав наблюдательного совета "Укртелекома" в количестве шести человек. В обновленный набсовет были переизбраны его глава Леонид Нетудыхата и члены набсовета Александр Баринов, Сергей Муковнин и Людмила Павленко.

В набсовет также вошли два новых члена - независимые директора компании Елена Иванова и Яна Щербинская.

Как сообщалось, "Укртелеком" завершил 2018 год с чистой прибылью 474 млн грн, что на 45,1% меньше, чем по итогам 2017 года. Выручка оператора за минувший год сократилась на 2,3% - до 6,449 млрд грн.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" - мобильного оператора стандарта 3G/UMTS.

Теги: #украина #дивиденды #укртелеком
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