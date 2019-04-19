Экономика

12:08 19.04.2019

Лукашенко требует создать в Беларуси производство "чистейшей" сельхозпродукции и ограничить импорт овощей

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Лукашенко требует создать в Беларуси производство "чистейшей" сельхозпродукции и ограничить импорт овощей

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства страны расширить производство экологически чистой сельхозпродукции по "зеленым" технологиям и ограничить импорт традиционных для республики овощей и фруктов.

"Глобальный агротренд - это производство органических продуктов исключительного качества и по "зеленой" технологии. Строится (около Минска - ИФ) новый рынок, он будет называться экорынок. Я поручил сосредоточить там, чтобы показать населению, что такое настоящие продукты, чистые продукты. (. . .) Надо создать чистейшую в экологическом смысле продукцию", - заявил глава государства в ходе традиционного ежегодного послания белорусскому народу и парламенту.

При этом президент потребовал ограничить импорт традиционных для Беларуси овощей и фруктов. "Неоправданно много завозим традиционных беларуских овощей и фруктов, что недопустимо. Сегодня две трети импорта мы в состоянии вырастить на своей земле", - сказал А.Лукашенко.

Теги: #лукашенко #импорт #сельхозпродукция #беларусь
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