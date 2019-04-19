Экономика

12:04 19.04.2019

"Метинвест" первым среди украинских компаний получил сертификат Vision Zero по предотвращению промтравматизма

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"Метинвест" первым среди украинских компаний получил сертификат Vision Zero по предотвращению промтравматизма

Крупнейшая украинская горно-металлургическая компания "Метинвест" первой среди украинских компаний получила сертификат Vision Zero ("Нулевой травматизм"), который устанавливает повышенные требования по предотвращению травматизма на рабочих местах.

Как сообщается в пресс-релизе группы в пятницу, сертификат Vision Zero генеральному директору "Метинвеста" Юрию Рыженкову вручил глава Международной ассоциации социального обеспечения (ISSA) в горной отрасли Гельмут Инес 18 апреля 2019 года в рамках делового завтрака "Стратегия нулевого травматизма: преимущества и возможности для бизнеса" в преддверии Всемирного дня безопасности труда.

Группа "Метинвест" осуществляет свою деятельность и выстраивает свою стратегию, основываясь на принципах устойчивого развития. Одним из самых важных направлений для компании являются вопросы охраны труда и здоровья людей.

В настоящее время группа находится в стадии реализации ряда крупных инвестиционных проектов, на которых задействованы как собственные сотрудники, так и внешние подрядчики. Чтобы не допускать несчастных случаев на производстве, со всеми ними проводится активная работа в области охраны труда и промышленной безопасности.

"Ключевой приоритет группы "Метинвест" - человеческая жизнь. В рамках реализации бизнес-стратегии компания совершенствует и перенимает лучшие мировые практики для создания безопасных условий труда на наших предприятиях. Своим участием в Vision Zero устанавливаем себе более высокие стандарты для повышения уровня защищенности людей. Поскольку стремимся не только соответствовать требованиям законодательства, но и принимать все возможные дополнительные меры, необходимые для снижения рисков", - отметил гендиректор, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В свою очередь генеральный секретарь ISAA Гельмут Инес добавил, что ассоциация разработала стратегию по предотвращению травматизма на рабочем месте.

"Она проста и включает в себя семь пунктов. Если компания с нами сотрудничает, она их придерживается. Мы имеем ряд необходимых наработок и инструментов. Регулярно способствуем проведению семинаров и лекций, даем возможности для обмена опытом предприятиям внутри организации", - сказал Г.Инес.

Концепция Vision Zero ("Нулевой травматизм") представлена Международной ассоциацией социального обеспечения (МАСО) в Сингапуре 4 сентября 2017 года на XXI Всемирном конгрессе по безопасности и гигиене труда. Она позиционируется как качественно новый подход к организации всей системы охраны труда на предприятиях.

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, управляющая каждым звеном в производственной цепи создания стоимости – от добычи железорудного сырья до производства готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. В 2018 году группа получила $11,88 млрд выручки, рентабельность по EBITDA составила 21%.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #травматизм #метинвест #украина #сертификат
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