Экономика

10:36 19.04.2019

Гендиректор британского ритейлера Debenhams Серхио Бухер ушел в отставку

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Гендиректор британского ритейлера Debenhams Серхио Бухер ушел в отставку

Главный исполнительный директор британского ритейлера Debenhams Серхио Бухер уходит в отставку, говорится в сообщении компании.

Он возглавлял компанию с 2016 года, до этого работал в онлайн-ритейлере Amazon.com.

Председатель совета директоров компании Терри Бадди временно возьмет на себя обязанности исполнительного председателя, пока не будет найден преемник ушедшему CEO.

Debenhams на прошлой неделе перешел под управление кредиторов, не сумев справиться с растущей долговой нагрузкой и падающими продажами. Торги акциями компании приостановлены с 8 апреля.

Теги: #ритейл #великобритания #debenhams
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