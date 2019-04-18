"Метинвест" заявляет о стабильной работе предприятий компании в условиях возможных ограничениях со стороны РФ

Крупнейшая украинская горно-металлургическая компания "Метинвест" обеспечит устойчивую работу своих предприятий в случае ограничений поставок сырья из Российской Федерации.

"Группа "Метинвест" имеет долгосрочную стратегию поставок необходимого сырья на свои предприятия, которая предусматривает диверсификацию каналов поставок на случай внештатных ситуаций. Поэтому предприятия в любом случае будут обеспечены углём и нефтепродуктами в необходимых им объемах", - говорится в информации компании в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Россия с 1 июня ограничит поставки угля в Украину - поставки будут возможны только при получении отдельных разрешений. В список товаров, ввоз которых на Украину будет осуществляться только с разрешения Минпромторга РФ, включены каменный уголь, а также брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива из каменного угля (код ТН ВЭД 2701), бурый уголь (код 2702), кокс или полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, ретортный уголь (код 2704 00), следует из опубликованного постановления правительства.

Также РФ запрещает импортировать из Украины ряд видов трубной продукции из черных металлов, в том числе для нефте- и газопроводов.

Согласно опубликованному постановлению, под запрет, в частности, попали трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), в том числе из коррозионностойкой стали, трубы круглого поперечного сечения из железа или нелегированной стали, трубы квадратного или прямоугольного поперечного сечения.

Кроме того, запрещен импорт из Украины некоторых видов стальной проволоки и канатов.

Также сообщалось, что 18 апреля 2019 года правительство РФ сообщило о введении с 1 июня 2019 года запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину в ответ на расширение Украиной списка запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров.

В перечень товаров, запрещенных к экспорту в Украину, попали: нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород (код ТНВЭД 2709), вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, кокс нефтяной, битум нефтяной, смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий).

В тоже время ряд нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710) – прямогонный бензин, бензины товарные, дизельное топливо, пропаны, бутаны, прочие сжиженные газы будут экспортироваться из РФ в Украину по спецразрешениям, выдаваемым министерством экономического развития России.

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, управляющая каждым звеном в производственной цепи создания стоимости – от добычи железорудного сырья до производства готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. В 2018 году группа получила $11,88 млрд выручки, рентабельность по EBITDA составила 21%.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".