Медведев сообщил о расширении запрета на ввоз в РФ отдельных видов украинских товаров

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о расширении запрета на ввоз в Россию отдельных видов украинских товаров.

"Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны - расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры: я подписал постановление правительства на эту тему", - сказал Д.Медведев на заседании правительства в четверг.

В частности, по его словам, расширяется запрет "на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн ".