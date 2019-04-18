Экономика

09:54 18.04.2019

Фаворов не влиял на цену продажи газа "Нафтогазом" газотрейдеру "ЭРУ Трейдинг"

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Фаворов не влиял на цену продажи газа "Нафтогазом" газотрейдеру "ЭРУ Трейдинг"

KPMG Advisory GmbH завершила независимый аудит (форензик) договоров на продажу газа между НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "ЭРУ Трейдинг" в четвертом квартале 2018 года, засвидетельствовала отсутствие каких-либо преференций для данного газотрейдера.

Как сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины" в среду, необходимость аудита возникла в связи с подозрением в конфликте интересов в действиях директора интегрированного газового бизнеса Андрея Фаворова, который до прихода в НАК в конце 2018 года являлся бенефициаром "ЭРУ Трейдинг".

Расследование инициировало руководство "Нафтогаза" и поддержало наблюдательный совет в феврале 2019 года после обращения другого топ-менеджера "Нафтогаза" (Юрия Витренко – ИФ) в службу комплаенса компании, напомнили в "Нафтогазе".

"Независимый аудитор пришел к выводу, что "ЭРУ Трейдинг" не получало каких-либо преференций относительно договоров с предприятиями группы "Нафтогаз". Расследование также показало, что А.Фаворов не устанавливал цены или объемы поставок для какой-либо компании, которая покупала газ у "Нафтогаза" в указанный период. Кроме того, расследователи KPMG пришли к выводу, что политика и процедуры "Нафтогаза" относительно конфликта интересов по этим договорам были должным образом выполнены", - отмечает пресс-служба.

Текст аудиторского заключения размещен на сайте компании.

В то же время проверка показала, что в трейдинговом подразделении, относительно которого проводилась проверка, должны быть также внедрены стандарты внутреннего контроля, лучшие отраслевые практики управления конфликтами интересов, включительно с соответствующими политиками и контролями трейдинговых операций. Набсовет поручил менеджменту компании в кратчайшие сроки внедрить детальные рекомендации независимого аудитора на всех предприятиях группы.

Как сообщалось, в конце марта СМИ обнародовали служебную записку исполнительного директора НАК Ю.Витренко к руководителю службы комплаенса "Нафтогаза", в которой он подверг сомнению выгодность для "Нафтогаза" ряда заключенных в конце 2018 года договоров с "ЭРУ Трейдинг", экс-бенефициаром которой был А.Фаворов.

Теги: #украина #нафтогаз_украины #нафтогаз #аудит #эру_трейдинг #газ #цена
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