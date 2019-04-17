Компании получили первые решения судов относительно обжалования приказов МЭРТ о спецсанкциях

Ряд компаний обратились в административные суды с иском относительноотмены приказов Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) о применении специальных санкций на основании исключения из закона о внешнеэкономической деятельности (ВЭД) ст.37, некоторые уже получилирешения судов первой инстанции, сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Алена Омельченко.

Среди таких компаний – ООО "ТИМ-Метиз", по иску которого 8 апреля 2019 года открыто производство. Аргументация, на которую опиралась компания в заявлении об обеспечении иска, состоит именно в отсутствии института спецсанкций в связи с исключением соответствующей нормы из закона о ВЭД, пояснили в "Ильяшев и Партнеры".

"Успешным примером судебной защиты может послужить решение Окружного административного суда Киева по делу №826/14101/18 относительно иска ООО "Научно-производственное объединение "Параллакс". Суд 19 марта 2019 года отменил примененные к истцу спецсанкции МЭРТ, в том числе на основании исключения указанной выше нормы из закона о ВЭД на дату принятия соответствующего приказа министерства. Но поскольку это решениевынесено достаточно недавно, на данный момент отсутствуют ведомости о его апелляционном обжаловании со стороны центрального органа власти", – сказала А.Омельченко.

В то же время, на изменения в законодательстве, которое регулирует ВЭД, обратили внимания и судыапелляционной инстанции.

"Например, в постановлении Шестого апелляционного административного суда по делу № 826/7430/17 по иску ПАО "Азот" суд, со ссылкой на ст. 58 Конституции, достаточно детально обосновал свою позицию. Обоснование заключалось в том, что нормы, которыми отменена ответственность в виде индивидуального режима лицензирования, предусмотренная ст.37 закона о ВЭД, имеют обратное действие во времени, а поэтому подлежат применению к спорным отношениям. Значит, приказ МЭРТ о применении спецсанкций подлежит отмене", – пояснила А.Омельченко.

Однако говорить о том, что с исключением из закона о ВЭД нормы, регулировавшей применения спецсанкций, обжалования приказов МЭРТ стали носить массовый характер на данный момент нельзя, подчеркивает юрист.

"Этих примеров, очевидно, недостаточно для того, чтобы оценить дальнейшие перспективы пересмотра подобных дел судами высших инстанций. Это обусловлено, в частности, и позицией Конституционного суда о применении нормы ст.58 Конституции, которая, по мнению суда, касается исключительно физических лиц, кроме случаев, когда предоставление обратного действия во времени нормативному акту, который регулирует ответственность юридических лиц, прямо предусмотрено в соответствующем законе", – указала А.Омельченко.

"То есть, скорее всего, окончательную точку в решении подобных споров поставит уже Верховный суд", – подытожила она.

Как сообщалось, МЭРТ считает действительными специальные санкции к субъектам ВЭД, введенные до 7 февраля – даты вступления в силу закона "О валюте и валютных операциях". Министерство указало, что ст.58 Конституции позволяет обратное действие закона во времени в случае, если он смягчает или отменяет ответственность лица. В то же время МЭРТ сослался на решение Конституционного суда от 9 февраля 1999 по делу № 1-7/99, согласно которому такое обратное действие может быть предусмотрено путем прямого указания на это в законе. В законе овалютной либерализации такого указания нет.