В Одессе до конца 2020г запланировано открытие трех ТРЦ – UTG

Средневзвешенный уровень вакантности торговых центров Одессы стабилизировался к началу 2019 года на уровне 4,74% (в 2017 году – 6,2%), до конца 2020 года планируется пополнение общего предложения торговых площадей на 59 тыс. кв. м за счет ввода трех новых ТЦ/ТРЦ, сообщила консалтинговая компания UTG (Киев).

" В частности, в 2019-2020 годах планируется открытие ТРЦ на Днепропетровской дороге, ТЦ "Жемчужина" и второй очереди ТРЦ Gagarinn Plaza (GLA -15 тыс. кв. м). В целом, с появлением нового современного предложения востребованность арендаторами и посетителями старых объектов снижается, устаревшие форматы и непрофессиональные архитектурные решения начинают постепенно отмирать", - сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" руководитель департамента стратегического консалтинга UTG Константин Олейник.

Согласно данным сайта Kadorr Group, ТЦ "Жемчужина" (GLA - 4 тыс. кв. м) разместится на первых этажах ЖК "Сорок Первая Жемчужина" в районе Таирова. Сдача объекта запланирована в 2019 году. ТРЦ на Днепровской дороге, 99-б (GLA - 40 тыс. кв. м) разместится на месте рынка "Муркурий".

Первая очередь ТРЦ Gagarinn Plaza по ул. Генуэзская, 5 (Аркадия) открыта в 2015 году, в марте 2019 года в рамках второй очереди начал работу 8-зальный кинотеатр Multiplex, остальную часть второй очереди планируют запустить до конца 2019 года.

В то же время, по данным UTG, перенесены не неопределенное время сроки открытия ТРЦ Auchan Les Vignes (GLA - 40 тыс. кв. м, девелопер - Immochan), "Yessa" (GLA - 39 тыс. кв. м, девелопер – "Будхаус Групп»), "Odessa Mall" (GLA – 38 тыс. кв. м, девелопер Arricano), "Ипподром" (GLA – 62,5 тыс. кв. м, девелопер - Acteeum Group) и ряд других объектов.

В целом, по данным UTG, в Одессе заявлены 16 новых проектов совокупной арендуемой площадью 459 тыс. кв. м.

"В случае активизации строительной активности на замороженных площадках и введения их в эксплуатацию в 2022-2025 годах может образоваться профицит торговых помещений объемом более 200 тыс. кв. м. Это приведет к первичному насыщению рынка, перетоку посетителей и арендаторов в более успешные и современные ТЦ, росту вакантности и коррекции ставок аренды в сторону снижения в морально устаревших и теряющих популярность объектах", - отметил К.Олейник.

До введения в эксплуатацию основного объема предложения, по его мнению, на рынке Одессы будет сохраняться дефицит торговых помещений.

По оценкам UTG, на начало 2019 года в Одессе функционируют один региональный, 11 окружных, 12 микрорайонных, 7 специализированных торговых центров и 11 отдельно стоящих гипермаркетов.

Согласно классификации ICSC, совокупная площадь торговых объектов города составляет 442,1 тыс. кв. м, что соответствует показателю 436,7 кв. м/1 тыс. жителей. Таким образом, Одесса занимает шестое место в Украине по показателю насыщения торговыми площадями на 1 тыс. жителей.

Максимальные ставки аренды характерны для наиболее успешных ТЦ Одессы - Riviera, "City Center Таирово", "City Center Котовский", "Сады Победы". Минимальные ставки аренды зафиксированы в ТЦ, удаленных от центра города или устаревших, с существенными концептуальными недостатками, отмечает эксперт.

По данным UTG, в 2018 году рынок торговой недвижимости пополнился такими объектами: DIY-гипермаркет "Эпицентр" (GLA - 32 тыс. кв. м); второй корпус City Center (GLA - 15 тыс. кв. м), Décor House (GLA - 3 тыс. кв. м).

UTG (Киев) создана в 2001 году. Специализируется на консалтинге коммерческой и жилой недвижимости, брокеридже торговых помещений и комплексном сопровождении девелоперских проектов.

При участии UTG открыто более 100 объектов недвижимости. Среди них – ТРЦ Lavina Mall, New Way, Ocean Plaza, Gulliver, "Пирамида" и "Комод" (все – Киев), "Мегамолл" (Винница), "Мост Сити Центр" (Днепр), "Французский бульвар" (Харьков) и Global.UA (Житомир).

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на 1 апреля 2019 года доля в 30% в уставном капитале ООО "Ю.Ти.Джи." (Киев) принадлежит И.Мельнику, 65% – Вадиму Непоседову, 5% – Артему Непоседову.

Уставный капитал составляет 1 млн грн.