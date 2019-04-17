Экономика

15:32 17.04.2019

Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г превысил 5,2 млрд грн - IAB Ukraine

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Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г превысил 5,2 млрд грн - IAB Ukraine

Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018 году составил 5,209 млрд грн, сообщается в профильном обзоре украинского представительства международного объединения участников рынка рекламы IAB Ukraine (Interactive Advertising Bureau Ukraine).

Как отмечается в сообщении на сайте отраслевой организации, несмотря на существенное увеличение затрат на медийную интернет-рекламу, Украина занимает шестое место с конца среди европейских стран по затратам на душу населения.

"Для нас необходимость альтернативной оценки рынка назревала давно. Во-первых, рынок интернет очень стремительно развивается. И если 5-6 лет назад можно было, оценив бюджет десятка локальных игроков, предполагать, что это и есть практически весь рынок, то сейчас только две корпорации (Google и Facebook) перетягивают на себя более половины медийного бюджета, и с этим нельзя не считаться", - цитируется в сообщении IAB Ukraine профильный эксперт Publicis Groupe Ukraine Игорь Даценко.

По данным IAB Ukraine, доля мобильной рекламы среди медийных форматов составила 34%, что на 32% меньше среднеевропейского показателя. Доля рекламы в соцсетях (кроме YouTube) составила 17%, при этом доля видеорекламы в Украине выше, чем в Европе, и составляет около 42%.

Исследование проходило в два этапа - оценивался полный бюджет рынка, а также объем рынка медийной рекламы: баннерная реклама, спонсорство, rich media, In-Page video, In-Stream video.

В исследовании принимали участие рекламные агентства и издатели: Dentsu Aegis Network Ukraine, razom communications, Publicis Groupe Ukraine, Sigma Digital, GroupM, Resolution (Optimum Media Ukraine), TMGU, DIEVO, MediaHead, Netpeak, NEOS, BlackBox, MixDigital by Admixer, "Автоцентр", "1+1", Admixer, Adpartner, Edipresse, FISH, Go2Net, Liga, Programmatic Media Group, SLDS, "Люкс" (24 канал).

IAB Ukraine – украинское представительство международного объединения участников рынка рекламы (Interactive Advertising Bureau) открылось в 2018 году. Украина стала 44 страной, которая присоединилась к сети IAB, в которую входят порядка 650 медиа- и интернет-компаний (среди них – Google, Microsoft, Amazon, Disney, Bloomberg Media и др.). Цель IAB – развивать медиа и маркетинг в условиях цифровой экономики.

Как сообщалось, ранее Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) сообщала, что рынок медийной интернет-рекламы в Украине в 2018 году составил 3,511 млрд грн, что на 39,9% превышает аналогичный показатель 2017 года, а доля прямых продаж на рынке медийной интернет-рекламы за этот период составила 56%.

Теги: #реклама #медиа #даценко #украина #интернет
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