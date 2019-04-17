Товарооборот продовольственных сетей Fozzy Group в 2018 г. увеличился на 26%

Торгово-промышленная группа (ТПГ) Fozzy Group по результатам 2018 года увеличила товарооборот продовольственных сетей "Фора", "Сільпо", Thrash !, Fozzy Cash & Carry на 26% по сравнению с 2017 годом – до 78,8 млрд грн, сообщила пресс-служба компании в среду.

"За 2018 год оборот продуктовых сетей розничного направления группы составил 78,8 млрд грн, что на 26% больше, чем в 2017 году. Таким образом, группа компаний Fozzy Group продолжила непрерывное развитие в 2018 году - это принесло в государственный бюджет 2,9 млрд грн налогов. В частности, ООО "Сильпо-Фуд" входит в ТОП-3 крупнейших налогоплательщиков Украины среди предприятий розничной торговли в 2018 году по данным Государственной фискальной службы", - говорится в сообщении.

Согласно ему, в 2018 году было открыто новых 25 магазинов, в частности - семь "Сільпо" в пяти городах Украины, 12 магазинов "Фора" и шесть дискаунтеров Thrash !. Общее количество магазинов Fozzy Group на начало 2019 составляло 686.

Группа также открыла в 2018 году два новых ресторанных проекта: кубинский ресторан и эскондидо бар Escobar и заведение с эстетикой мировых баров Who & Why drinkery. Также стартовал инновационный почтово-логистический оператор Justin, 500 отделений которого уже расположены в магазинах Fozzy Group.

Группа продолжает развивать проект "Собственный импорт", в рамках которого налажено сотрудничество с 880 производителями из 65 стран мира. Продукция реализуется в "Сильпо", "Фора" и Fozzy Cash & Carry.

"Собственный импорт" является крупнейшим импортером в Украине в категории "Вино", а по данным посольства Франции - лучшим импортером французских вин. Также "Собственный импорт" является вторым крупнейшим поставщиком сыра в Украине: 26% от общего импорта этого продукта ввозится в страну благодаря проекту", - говорится в пресс-релизе.

Так, в 2018 году проект импортировал в Украину более 21 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, более 270 тыс. л оливкового масла и сотни новых видов чая, сладостей и пива.

Кроме того, Fozzy Group продолжает развитие проекта поддержки локальных производителей "Лавка традиций", продукция которого реализуется уже в 77 магазинах "Сильпо".

В течение 2018 года компания установила 23 кассы самообслуживания в четырех магазинах. По состоянию на апрель 2019 года их общее количество составляет 109 (в 17 магазинах).

Fozzy Group – один из крупнейших украинских ритейлеров с более чем 686 торговыми точками на всей территории страны. По состоянию на 1 января 2019 общая площадь магазинов Fozzy Group составляла более 1 млн кв. м.

Помимо торговых сетей, бизнес-интересы группы компаний включают производство продуктов питания, банковский и ресторанный бизнес. В частности, компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты "Сільпо", оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash !, фармацевтические супермаркеты "Біла ромашка", магазины персональной электроники Ringoo. Кроме торговых сетей, бизнес-интересы группы компаний включают производство продуктов питания ("Нежинский консервный комбинат" и птицефабрика ООО ПКФ "Варто"), банковский (банк "Восток") и ресторанный бизнес.

Штат сотрудников насчитывает 50 тыс. человек.

Совладельцам Fozzy Group являются бизнесменыВладимир Костельман, Роман Чигирь и Олег Сотников.