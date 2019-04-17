Экономика

15:32 17.04.2019

Товарооборот продовольственных сетей Fozzy Group в 2018 г. увеличился на 26%

3 мин читать
Товарооборот продовольственных сетей Fozzy Group в 2018 г. увеличился на 26%

Торгово-промышленная группа (ТПГ) Fozzy Group по результатам 2018 года увеличила товарооборот продовольственных сетей "Фора", "Сільпо", Thrash !, Fozzy Cash & Carry на 26% по сравнению с 2017 годом – до 78,8 млрд грн, сообщила пресс-служба компании в среду.

"За 2018 год оборот продуктовых сетей розничного направления группы составил 78,8 млрд грн, что на 26% больше, чем в 2017 году. Таким образом, группа компаний Fozzy Group продолжила непрерывное развитие в 2018 году - это принесло в государственный бюджет 2,9 млрд грн налогов. В частности, ООО "Сильпо-Фуд" входит в ТОП-3 крупнейших налогоплательщиков Украины среди предприятий розничной торговли в 2018 году по данным Государственной фискальной службы", - говорится в сообщении.

Согласно ему, в 2018 году было открыто новых 25 магазинов, в частности - семь "Сільпо" в пяти городах Украины, 12 магазинов "Фора" и шесть дискаунтеров Thrash !. Общее количество магазинов Fozzy Group на начало 2019 составляло 686.

Группа также открыла в 2018 году два новых ресторанных проекта: кубинский ресторан и эскондидо бар Escobar и заведение с эстетикой мировых баров Who & Why drinkery. Также стартовал инновационный почтово-логистический оператор Justin, 500 отделений которого уже расположены в магазинах Fozzy Group.

Группа продолжает развивать проект "Собственный импорт", в рамках которого налажено сотрудничество с 880 производителями из 65 стран мира. Продукция реализуется в "Сильпо", "Фора" и Fozzy Cash & Carry.

"Собственный импорт" является крупнейшим импортером в Украине в категории "Вино", а по данным посольства Франции - лучшим импортером французских вин. Также "Собственный импорт" является вторым крупнейшим поставщиком сыра в Украине: 26% от общего импорта этого продукта ввозится в страну благодаря проекту", - говорится в пресс-релизе.

Так, в 2018 году проект импортировал в Украину более 21 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, более 270 тыс. л оливкового масла и сотни новых видов чая, сладостей и пива.

Кроме того, Fozzy Group продолжает развитие проекта поддержки локальных производителей "Лавка традиций", продукция которого реализуется уже в 77 магазинах "Сильпо".

В течение 2018 года компания установила 23 кассы самообслуживания в четырех магазинах. По состоянию на апрель 2019 года их общее количество составляет 109 (в 17 магазинах).

Fozzy Group – один из крупнейших украинских ритейлеров с более чем 686 торговыми точками на всей территории страны. По состоянию на 1 января 2019 общая площадь магазинов Fozzy Group составляла более 1 млн кв. м.

Помимо торговых сетей, бизнес-интересы группы компаний включают производство продуктов питания, банковский и ресторанный бизнес. В частности, компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты "Сільпо", оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash !, фармацевтические супермаркеты "Біла ромашка", магазины персональной электроники Ringoo. Кроме торговых сетей, бизнес-интересы группы компаний включают производство продуктов питания ("Нежинский консервный комбинат" и птицефабрика ООО ПКФ "Варто"), банковский (банк "Восток") и ресторанный бизнес.

Штат сотрудников насчитывает 50 тыс. человек.

Совладельцам Fozzy Group являются бизнесменыВладимир Костельман, Роман Чигирь и Олег Сотников.

Теги: #fozzy_group #украина #товарооборот
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:11 17.04.2019
В Одессе до конца 2020г запланировано открытие трех ТРЦ – UTG

В Одессе до конца 2020г запланировано открытие трех ТРЦ – UTG

16:02 17.04.2019
Порошенко против смены правил парламентских выборов перед их проведением

Порошенко против смены правил парламентских выборов перед их проведением

15:46 17.04.2019
Нацпарк "Днестровский каньон" расширен – указ

Нацпарк "Днестровский каньон" расширен – указ

15:32 17.04.2019
Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г превысил 5,2 млрд грн - IAB Ukraine

Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г превысил 5,2 млрд грн - IAB Ukraine

15:24 17.04.2019
Порошенко поддерживает перезагрузку антикоррупционных органов, если те неэффективны

Порошенко поддерживает перезагрузку антикоррупционных органов, если те неэффективны

15:12 17.04.2019
Порошенко: если в планах другого кандидата будет возвращение к Конституции 1996 года, это будет узурпация власти

Порошенко: если в планах другого кандидата будет возвращение к Конституции 1996 года, это будет узурпация власти

15:06 17.04.2019
Порошенко: Если в планах другого кандидата будет возвращение к Конституции 1996 года, это будет узурпация власти

Порошенко: Если в планах другого кандидата будет возвращение к Конституции 1996 года, это будет узурпация власти

14:59 17.04.2019
Порошенко: риски и угрозы сейчас ничуть не меньше, чем в 2013-2014 годах

Порошенко: риски и угрозы сейчас ничуть не меньше, чем в 2013-2014 годах

14:55 17.04.2019
Штаб Порошенко в среду начинает регистрацию желающих прийти на дебаты на "Олимпийский"

Штаб Порошенко в среду начинает регистрацию желающих прийти на дебаты на "Олимпийский"

14:31 17.04.2019
Представитель Порошенко в среду обратится в ЦИК относительно внесения изменений в порядок проведения дебатов

Представитель Порошенко в среду обратится в ЦИК относительно внесения изменений в порядок проведения дебатов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин увеличил объем продаж ОВГЗ до 13,5 млрд грн за счет долларовых ОВГЗ с досрочным погашением

"Нафтогаз" ждет возобновления переговоров с "Газпромом" после президентских выборов - Коболев

Минфин надеется на работу Рады для выполнения программы МВФ

"Газпром" увеличил транзит газа через Украину на 25% из-за ремонта "Ямал-Европа" – "Нафтогаз"

Украина и Словакия готовы увеличить взаимный товарооборот до $1,5 млрд в год

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин выделил 200 млн грн Укринфрапроекту на проэктирование аэропорта "Приднепровье"

Кабмин предложит Раде ратифицировать соглашение о ЗСТ с Израилем

Uber в мае запустит пилотный проект Uber Shuttle в Киеве

"Нафтогаз" просит Кабмин снизить цену газа для населения до рыночной с 1 мая

Бизнес улучшил свои ожидания по темпам экономического роста

Минфин увеличил объем продаж ОВГЗ до 13,5 млрд грн за счет долларовых ОВГЗ с досрочным погашением

"Нафтогаз" ждет возобновления переговоров с "Газпромом" после президентских выборов - Коболев

ПриватБанк открыл продажу безналичной валюты в терминалах самообслуживания

Минфин надеется на работу Рады для выполнения программы МВФ

"Метинвест" инициировал разработку карты профессий для металлургии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА