"Нафтогаз" просит Кабмин снизить цену газа для населения до рыночной с 1 мая

НАК "Нафтогаз Украины" в среду обратилась в Кабинет министров с просьбой отменить утвержденное им Положение о возложении специальных обязанностей (ПСО), которое требует повышения цены на газ для населения с 1 мая 2019 года, или внести в него соответствующие изменения.

"Данное Положение, в частности, определяет, что цена "Нафтогаза" на газ для розничных поставщиков газа населению, производителей тепловой энергии и других защищенных категорий потребителей с 1 мая 2019 повысится на 15% к уровню 7184,8 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку и распределение)", – поясняет компания в пресс-релизе в среду.

"Нафтогаз" указывает, что рыночная цена газа на май, опубликованная по состоянию на 16 апреля Украинской энергетической биржей, составляет 6,800 тыс. грн за 1 тыс. куб. м с НДС, или на 27% ниже цены, рассчитанной по Положению о ПСО.

НАК уточняет, что принятое 3 апреля постановление Кабмина №293, заявленное правительством как разрешение "Нафтогазу" продавать газ населению ниже цены ПСО, на самом деле не дает компаний такой возможности.

"Нафтогаз" неоднократно обращался к правительству с просьбой … привести установленную им цену к уровню рыночной. Без такого решения Кабмина "Нафтогаз" не имеет права самостоятельно уменьшать стоимость ресурса, который он поставляет розничным поставщикам газа, производителям тепла и другим потребителям, которые подпадают под действие Положения о ПСО", – отмечается в релизе.

НАК заявляет, что нарушение этого Положения грозит компании и ее должностным лицам как ответственностью за нарушение лицензионных условий поставок природного газа, так и ответственностью за уголовно наказуемые правонарушения.