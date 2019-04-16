"Нафтогаз" ждет возобновления переговоров с "Газпромом" после президентских выборов - Коболев

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ожидает возобновления трехсторонних переговоров с РФ и ЕК о транзите газа в начале мая 2019 года, после завершения президентских выборов в Украине.

"Насколько я понимаю, Шефчович (заместитель председателя ЕК по Энергетическому союзу Марош Шефчович) хочет, чтобы они прошли сразу после выборов президента и, я думаю, что они, скорее всего, состоятся в начале мая", - сказал он в интервью ТСН.ua.

По его мнению, РФ заинтересована возобновить переговоры в связи с тем, что проект "Северный поток-2" не будет реализован на начало 2020 года, соответственно, надо договариваться о транзите через территорию Украины.

"Им надо думать о том, как транспортировать газ после 2019 года, у них точно есть интерес. Будут ли они готовы вести переговоры до окончательного оглашения результатов? Думаю, что нет. Но как только будут понятны результаты выборов, они согласятся на переговоры. Мой опыт таков, что риторика россиян, как правило, не меняется. У них есть свой интерес, они хотят продавить нас на свою позицию, которая нам часто невыгодна, вне зависимости от того, кто находится в кресле президента, премьера или спикера парламента", - добавил А.Коболев.

Как сообщалось, Украина настаивает на подписании контракта с российским "Газпромом" на транзит газа после 2019 года по европейским правилам и с безусловным выполнением уже принятых решений Стокгольмского арбитража.