Экономика

17:27 16.04.2019

ПриватБанк открыл продажу безналичной валюты в терминалах самообслуживания

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ПриватБанк открыл продажу безналичной валюты в терминалах самообслуживания

ПриватБанк (Киев) ввел услугу продажи безналичной валюты через сеть терминалов самообслуживания, сообщается в пресс-релизе банка.

"Теперь купить доллары или евро на валютную карту или счет можно круглосуточно в любом терминале банка, оплатив их наличными", - поясняется в сообщении.

В терминалах самообслуживания ПриватБанк продает валюту по безналичному курсу.

С 7 февраля 2019 года в терминалах самообслуживания ПриватБанка действует услуга покупки наличной иностранной валюты с зачислением гривни на карту или банковский счет.

Как сообщалось, 7 февраля 2019 года вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях", которым разрешена онлайн-покупка иностранной валюты физическими лицами (в рамках лимита покупки наличной валюты в 150 тыс. грн в день).

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины по предложению Национального банка Украины (НБУ) и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года ПриватБанк по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

Теги: #валюта #украина #приватбанк
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