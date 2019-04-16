Экономика

14:42 16.04.2019

"Метинвест" инициировал разработку карты профессий для металлургии

3 мин читать
"Метинвест" инициировал разработку карты профессий для металлургии

Крупнейшая украинская горно-металлургическая компания "Метинвест" подписала меморандум о сотрудничестве в сфере карьерного развития в сфере металлургии и горного дела с общественной организацией "Центр "Развитие КСО": совместно они будут разрабатывать карту профессий для металлургии и горного дела.

Как сообщается в пресс-релизе группы, разработать карту профессий стороны намерены в 2019 году.

При этом уточняется, что цель проекта – объединить усилия бизнеса и образовательных учреждений, чтобы дать школьникам и студентам больше знаний о разнообразии профессий в сфере металлургии и горного дела. Карта расскажет о навыках, необходимых для пошагового построения успешной карьеры в отрасли – начиная со школы и заканчивая работой внутри горно-металлургической компании.

Целевая аудитория проекта – школьники и студенты, родители и преподаватели. Для них будут изданы информационные буклеты "Твое будущее в сфере металлургии" и "Твое будущее в сфере горного дела". Также Центр разработает страницу на сайте www.careerhub.in.ua для широкого распространения информации о горно-металлургическом секторе.

Кроме того, будет разработана серия профориентационных уроков для учеников 5-10 классов о профессиях и карьере в отрасли. На данном этапе 120 школ, с которыми сотрудничает Центр, уже готово к сотрудничеству, этот список будет постоянно расширяться.

"Мы живем в эпоху глобальных перестроений, характеризующуюся развитием искусственного интеллекта и технологий, которые позволят автоматизировать или роботизировать многие процессы. Поэтому не только в Украине, но и во всем мире будут востребованы именно те квалификации, которые позволят создавать что-то новое. И для нас, как для бизнеса, очень важно рассказывать детям, что их будущее будет успешным только в том случае, если они будут инженерно мыслить, когда у них будет стремление для созидания, а не обслуживания чего-либо", - пояснил и.о. директора по персоналу и социальной политике группы "Метинвест" Александр Пимкин, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь, глава правления "Центр "Развитие КСО" Марина Сапрыкина сообщила, что сейчас каждый третий учащийся выбирает профессию без учета собственных способностей.

"При этом дети не знают о разнообразии профессий в горно-металлургической отрасли и не понимают, как правильно планировать свою карьеру в этом секторе. Это проект помогает со школьной скамьи развивать наших детей, а значит – развивать Украину. Я благодарна нашему партнеру – группе "Метинвест" – за возможность начать новый этап проекта "Карта профессий", который позволяет детям лучше ориентироваться в современном мире и правильно выбирать будущую профессию", - сказала М. Сапрыкина.

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, управляющая каждым звеном в производственной цепи создания стоимости – от добычи железорудного сырья до производства готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. В 2018 году группа получила $11,88 млрд выручки, рентабельность по EBITDA составила 21%.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #металлургия #метинвест #украина #профессии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:28 16.04.2019
Гройсман о деле Вышинского: Кто приходит к нам со злом, должен сталкиваться или с украинской армией, или с правосудием

Гройсман о деле Вышинского: Кто приходит к нам со злом, должен сталкиваться или с украинской армией, или с правосудием

15:22 16.04.2019
Скотланд-Ярд расследует дело против дочери Тигипко о сокрытии детей от их отца

Скотланд-Ярд расследует дело против дочери Тигипко о сокрытии детей от их отца

15:15 16.04.2019
"Укрпошта" с мая на 25% повысит тариф для международных отправлений "мелкий пакет" и "мешок М"

"Укрпошта" с мая на 25% повысит тариф для международных отправлений "мелкий пакет" и "мешок М"

14:58 16.04.2019
Минздрав начал консультировать ведомственные клиники о вхождении в медреформу

Минздрав начал консультировать ведомственные клиники о вхождении в медреформу

14:22 16.04.2019
Суд направил на дорасследование дело по обвинению блогера Шария в хулиганстве в одном из ресторанов Киева, прокуратура обжалует это решение

Суд направил на дорасследование дело по обвинению блогера Шария в хулиганстве в одном из ресторанов Киева, прокуратура обжалует это решение

14:19 16.04.2019
Агрессию РФ нужно остановить и на энергетическом направлении

Агрессию РФ нужно остановить и на энергетическом направлении

14:15 16.04.2019
Гройсман предложил премьеру Словакии изучить вопрос создания мультимодальных логистических центров в двух странах

Гройсман предложил премьеру Словакии изучить вопрос создания мультимодальных логистических центров в двух странах

14:10 16.04.2019
Представители украинских СМИ призвали Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов

Представители украинских СМИ призвали Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов

13:55 16.04.2019
Министр Жданов призвал руководство "Олимпийского" обеспечить равные права кандидатов на доступ к стадиону для проведения дебатов

Министр Жданов призвал руководство "Олимпийского" обеспечить равные права кандидатов на доступ к стадиону для проведения дебатов

13:49 16.04.2019
Профильный комитет может рассмотреть на ближайшем заседании законопроект об увеличении максимального дохода для "единщиков"

Профильный комитет может рассмотреть на ближайшем заседании законопроект об увеличении максимального дохода для "единщиков"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Газпром" увеличил транзит газа через Украину на 25% из-за ремонта "Ямал-Европа" – "Нафтогаз"

Украина и Словакия готовы увеличить взаимный товарооборот до $1,5 млрд в год

Хозсуд Киева отложил рассмотрение иска Коломойского о возрате ему акций ПриватБанка до 7 мая

Дефицит торговли Украины товарами в январе-феврале-2019 вырос на 4,5%

S&P подтвердило рейтинги Украины "B-/B"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Газпром" увеличил транзит газа через Украину на 25% из-за ремонта "Ямал-Европа" – "Нафтогаз"

Украина и Словакия готовы увеличить взаимный товарооборот до $1,5 млрд в год

SpaceX проводит новый раунд привлечения финансирования на сумму $500 млн

Хозсуд Киева отложил рассмотрение иска Коломойского о возрате ему акций ПриватБанка до 7 мая

Сеть Cinema City Бориса Фуксмана победила в конкурсе на аренду кинотеатра "Киев"

Дефицит торговли Украины товарами в январе-феврале-2019 вырос на 4,5%

"Владимир-Волынская птицефабрика" инвестирует EUR38 млн в строительство перерабатывающих мощностей

Monobank готовит проект детской платежной карты

"Укрзализныця" внедрит онлайн-сервисы заказа групповых перевозок и перевозки авто до 2020

Дома в Великобритании подорожали в апреле, спрос может вырасти из-за отсрочки Brexit

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА