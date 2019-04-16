"Метинвест" инициировал разработку карты профессий для металлургии

Крупнейшая украинская горно-металлургическая компания "Метинвест" подписала меморандум о сотрудничестве в сфере карьерного развития в сфере металлургии и горного дела с общественной организацией "Центр "Развитие КСО": совместно они будут разрабатывать карту профессий для металлургии и горного дела.

Как сообщается в пресс-релизе группы, разработать карту профессий стороны намерены в 2019 году.

При этом уточняется, что цель проекта – объединить усилия бизнеса и образовательных учреждений, чтобы дать школьникам и студентам больше знаний о разнообразии профессий в сфере металлургии и горного дела. Карта расскажет о навыках, необходимых для пошагового построения успешной карьеры в отрасли – начиная со школы и заканчивая работой внутри горно-металлургической компании.

Целевая аудитория проекта – школьники и студенты, родители и преподаватели. Для них будут изданы информационные буклеты "Твое будущее в сфере металлургии" и "Твое будущее в сфере горного дела". Также Центр разработает страницу на сайте www.careerhub.in.ua для широкого распространения информации о горно-металлургическом секторе.

Кроме того, будет разработана серия профориентационных уроков для учеников 5-10 классов о профессиях и карьере в отрасли. На данном этапе 120 школ, с которыми сотрудничает Центр, уже готово к сотрудничеству, этот список будет постоянно расширяться.

"Мы живем в эпоху глобальных перестроений, характеризующуюся развитием искусственного интеллекта и технологий, которые позволят автоматизировать или роботизировать многие процессы. Поэтому не только в Украине, но и во всем мире будут востребованы именно те квалификации, которые позволят создавать что-то новое. И для нас, как для бизнеса, очень важно рассказывать детям, что их будущее будет успешным только в том случае, если они будут инженерно мыслить, когда у них будет стремление для созидания, а не обслуживания чего-либо", - пояснил и.о. директора по персоналу и социальной политике группы "Метинвест" Александр Пимкин, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь, глава правления "Центр "Развитие КСО" Марина Сапрыкина сообщила, что сейчас каждый третий учащийся выбирает профессию без учета собственных способностей.

"При этом дети не знают о разнообразии профессий в горно-металлургической отрасли и не понимают, как правильно планировать свою карьеру в этом секторе. Это проект помогает со школьной скамьи развивать наших детей, а значит – развивать Украину. Я благодарна нашему партнеру – группе "Метинвест" – за возможность начать новый этап проекта "Карта профессий", который позволяет детям лучше ориентироваться в современном мире и правильно выбирать будущую профессию", - сказала М. Сапрыкина.

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, управляющая каждым звеном в производственной цепи создания стоимости – от добычи железорудного сырья до производства готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. В 2018 году группа получила $11,88 млрд выручки, рентабельность по EBITDA составила 21%.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".