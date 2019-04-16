Экономика

13:49 16.04.2019

Профильный комитет может рассмотреть на ближайшем заседании законопроект об увеличении максимального дохода для "единщиков"

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Профильный комитет может рассмотреть на ближайшем заседании законопроект об увеличении максимального дохода для "единщиков"

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики на ближайшем заседании может рассмотреть законопроект №9533 об индексации граничного объема дохода, предусмотренного для плательщиков единого налога.

"…вчера у меня была встреча с предпринимателями, которые применяют упрощенную систему налогообложения... В результате согласились, что для второй группы налогоплательщиков единого налога можно внести изменения в части увеличения граничного объема реализованных товаров, услуг до 3 млн грн или даже до 4 млн грн", – написала глава комитета Нина Южанина в Facebook.

Все другие условия в данный момент следует оставить без изменений, добавила Н.Южанина.

В то же время, зарегистрированный в ВР 4 февраля 2019 года законопроект №9533, предполагает увеличениеграничного объема доходов для физических лиц-предпринимателей - плательщиков единого налога первой группы с 300 тыс. грн до 1,5 млн грн, второй – с 1,5 млн грн до 10 млн грн, для третьей группы – с 5 млн грн до 40 млн грн, отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Как уточнила агентству "Интерфакс-Украина" помощница Н.Южаниной Ольга Германова, данный законопроектпока не внесен в порядок дня парламента.

"Однако он актуален, поэтому планируется вынести его на рассмотрение на следующем заседании комитета", – сообщила О.Германова.

На встрече бизнеса с президентом Украины Петром Порошенко Н.Южанина настаивала на необходимости сохранить упрощенную систему налогообложения.

"Гарантируют сохранение упрощенной системы", – сказала она.

Такую же позицию ранее озвучивал и кандидат на пост президента Владимир Зеленский.

Теги: #единщики #верховная_рада #южанина #украина
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