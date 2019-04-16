Украина и Словакия готовы увеличить взаимный товарооборот до $1,5 млрд в год

Украина и Словакия могут нарастить взаимный товарооборот до $1,5 млрд в год с нынешнего показателя в почти $1,4 млрд, о чем речь шла на встрече премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини.

"Приятно отметить рост двустороннего товарооборота в прошлом году почти на 18%. Но этого недостаточно: давайте определим задачу - выйти в 2019 году на $1,5 млрд", - цитирует В.Гройсмана сайт украинского правительства.

Он также отметил, что Словакия входит в топ-20 торговых партнеров Украины среди стран Евросоюза.

По информации пресс-службы Кабинета министров Украины, Словакия разделяет аргументы украинских коллег и готова всесторонне содействовать дальнейшей интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.

Отдельно главы правительств обсудили возможности развития украинской диаспоры, проживающей в Словакии.

Встреча В.Гройсмана и П.Пеллегрини состоялась в Братиславе во вторник в рамках визита главы правительства Украины в Словакию.