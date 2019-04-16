SpaceX проводит новый раунд привлечения финансирования на сумму $500 млн

Компания Илона Маска Space Exploration Technologies (SpaceX) планирует привлечь капитал в размере $500 млн в рамках очередного раунда финансирования.

Всего четыре месяца назад SpaceX получила от инвесторов финансирование на такую же сумму, тогда она была оценена в $30,5 млрд.

В текущем раунде SpaceX размещает акции по $204 за бумагу, что на 10% выше декабрьской цены ($186), говорится в сообщении компании.

Привлечение финансирования на сумму $500 млн увеличит акционерный капитал SpaceX до $3 млрд, свидетельствуют данные DowJones VentureSource.

Привлекаемые средства, как ожидается, будут направлены компанией на проект развития сервиса спутникового интернета - Starlink.

Проект предусматривает эксплуатацию для этих целей на начальном этапе более 4 тыс. спутников на низкой околоземной орбите, однако в SpaceX ожидают, что со временем число спутников превысит 11 тыс. Компания планировала запустить 400 спутников до конца прошлого года, однако на тот момент располагала лишь двумя прототипами спутников.

В прошлом году глава SpaceX Илон Маск заявил в интервью The Wall Street Journal, что реализация проекта Starlink оказалась более сложной, чем казалось ранее.

В декабре отраслевые эксперты заявляли, что компании потребуется привлечь более $10 млрд капитала, чтобы достичь цели вывода на орбиту 11 тыс. спутников.

В 2015 году SpaceX прогнозировала, что ей потребуется $3,5 млрд на запуск первых 800 спутников и другие расходы, в том числе наем порядка 1,2 тыс. сотрудников. Прогноз компании предполагал также, что проект обеспечит выручку более чем в $30 млрд к 2025 году.