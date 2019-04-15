Экономика

19:14 15.04.2019

Дефицит торговли Украины товарами в январе-феврале-2019 вырос на 4,5%

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Дефицит торговли Украины товарами в январе-феврале-2019 вырос на 4,5%

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-феврале 2019 года увеличилось на 4,5% по сравнению с январем-февралем 2018 года – до $760 млн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период вырос на 7,9% - до $7,96 млрд, тогда как импорт - на 7,6%, до $8,715 млрд.

Госстат уточняет, что в феврале-2019 по сравнению с январем-2019 сезонно скорректированный объем экспорта сократился на 4,1% – до $4,195 млрд, тогда как импорта увеличился на 4% - до $5,05 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в феврале также было негативным и составило $854,8 млн, что хуже показателя предыдущего месяца ($484,0 млн).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 202 стран мира.


Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-феврале 2019г.

Товарные позиции Экспорт, млн $ Январь-февраль-2019 к январю-февралю-2018, % Импорт, млн $ Январь-февраль-2019 к январю-февралю-2018, %
Всего¹ 7955.3 107.9 8715.3 107.6
Животные, продукты животного происхождения 188.6 107.8 163.1 120.1
Продукты растительного происхождения 1985.2 138.1 372.3 105.3
- зерновые культуры 1608.2 162.1 55.9 89.7
Жиры животного и растительного происхождения 748.4 106.8 42.7 112.0
Готовые пищевые продукты 538.8 117.0 340.4 103.7
Минеральные продукты 682.8 102.4 1798.9 97.2
Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 145.0 107.2 1660.2 96.6
Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 270.5 102.4 1214.8 98.1
Фармацевтическая продукция 32.1 128.3 313.5 107.3
Удобрения 16.5 93.1 241.1 114.0
Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 91.8 82.5 494.1 95.8
Кожевенное сырье 24.7 86.2 42.0 95.9
Древесина и изделия из нее 237.7 104.8 40.0 93.6
Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 65.9 80.2 156.5 95.4
Текстильные материалы и изделия 141.1 104.6 290.0 102.1
Обувь 32.9 97.8 86.2 149.3
Изделия из камня, гипса, цемента 56.5 106.5 94.5 85.0
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 10.0 127.6 15.2 138.3
Недрагоценные металлы и изделия из них 1893.1 95.9 495.6 101.9
- черные металлы 1657.5 97.0 175.2 95.3
Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 669.0 91.6 1738.6 109.0
Реакторы ядерные, котлы, машины 211.8 82.8 938.5 105.9
Электрические машины 457.2 96.4 800.1 112.9
Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 94.2 108.8 1051.8 177.1
Средства наземного транспорта, кроме ж/д 15.8 78.9 983.4 174.8
Приборы и аппараты оптические, фотографические 29.3 132.8 122.3 97.8
Разные промтовары 130.6 97.7 1.6 139.6

Данные: Госстат Украины

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, зоны проведения ООС.

Теги: #статистика #товары #торговля
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