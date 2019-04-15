Экономика

15:18 15.04.2019

Monobank готовит проект детской платежной карты

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Monobank готовит проект детской платежной карты

Розничный мобильный банк Monobank готовит проект детской платежной карты, сообщил сооснователь Monobank Олег Гороховский в Telegram.

"После ваших отзывов не удержались и таки открыли проект детской карты. К началу учебного года должны успеть", - написал О. Гороховский.

Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка О.Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский в январе 2017 года заявили о намерении создать IT-компанию "Финтех бенд", реализующую проект Monobank. К октябрю-2017 Monobank выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018-го начал привлекать гривневые депозиты.

В настоящее время у приложения Monobank есть два банка-партнера: Универсал Банк (входит в группу ТАС) и Айбокс банк (оба - Киев). Общее количество клиентов Monobank составляет 826 тыс.

Теги: #планы #платежная_карта #украина #сервис #дети #monobank
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