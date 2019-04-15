Экономика

14:30 15.04.2019

"Укрзализныця" внедрит онлайн-сервисы заказа групповых перевозок и перевозки авто до 2020

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"Укрзализныця" внедрит онлайн-сервисы заказа групповых перевозок и перевозки авто до 2020

АО "Укрзализныця" планирует расширить функционал онлайн-сервисов, добавив заказ на групповые перевозки пассажиров, заказ вагона с местами для людей с инвалидностью и заказ перевозки авто в вагоне-автомобилевозе, отмечается сообщается на сайте компании.

Планируется также введение услуги "лист ожидания", когда пассажир получает сообщение о появлении в продаже необходимых ему проездных документов.

Помимо этого, "Укрзализныця" намерена провести существенный реинжиниринг процесса планирования грузовых перевозок, что позволит перейти от традиционной системы месячного планирования к системе управления заказами на период фрахтового года.

"Благодаря этому клиенты смогут самостоятельно управлять заказами и нести установленную ответственность, в том числе и финансовую", - цитируется в сообщении глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Кроме этого, в планах компании - расширить спектр дополнительных услуг, предоставляемых клиентам для организации грузовых перевозок. В частности, появится возможность заказать тягу или "нить графика".

По данным "Укрзализныци" в 2018 году уже около 50% общего количества проданных билетов пассажиры заказали через интернет.

Как сообщалось, "Укрзализныця" намерена сократить срок доставки грузов на 10-20% за счет удлинения тяговых плеч на наиболее грузонапряженных участках.

Теги: #украина_выставка #кравцов #укрзализныця #онлайн_сервис #перевозки
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