Экономика

13:20 15.04.2019

Безработица в Турции обновила максимум за 10 лет в январе

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Безработица в Турции обновила максимум за 10 лет в январе

Уровень безработицы в Турции в январе 2019 года вырос до 14,7% по сравнению с 13,5% в декабре на фоне рецессии в экономике страны, свидетельствуют официальные статданные.

Показатель стал максимальным за 10 лет. В январе 2018 года он составлял всего 10,8%.

В январе в Турции на 27,16 млн трудоустроенных людей приходилось 4,6 млн безработных.

Как сообщалось, ВВП Турции в четвертом квартале 2018 года упал на 2,4% относительно третьего квартала, когда снижение составило 1,1%. Таким образом, экономика страны впервые за 10 лет столкнулась с технической рецессией, вызванной валютным кризисом и жесткими мерами денежно-кредитной политики, негативно сказавшимися на объемах инвестиций и потребительских расходах.

Теги: #турция #безработица
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