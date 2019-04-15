Экономика

13:19 15.04.2019

Saudi Aramco повышает цены реализации на топливо

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Саудовский нефтегазовый гигант Saudi Aramco объявил о повышении цен на бензин с 14 апреля 2019 года, сообщает общеарабский телеканал "Аль-Арабийя".

Так, цены на бензин с октановым числом 91 повышаются с 1,37 саудовских реала (1SAR/0,27USD) до 1,44 SAR на период с апреля по июнь текущего года, цена марки АИ-95 увеличивается с 2,02 SAR до 2,10 SAR в этот же период.

Эта мера предпринята для корректировки сбытовых цен на топливо и пресную воду, которые субсидируются правительством. Как отмечается в сообщении компании, местные цены на бензин могут повышаться или понижаться вслед за движением "экспортных цен Саудовской Аравии для мировых рынков".

Примечательно, что в октябре-декабре 2018 года бензин с октановым числом 95 стоил 2,04 SAR, затем он подешевел в январе-марте 2019 до 2,02 SAR, стоимость автомобильного топлива АИ-91 в конце прошлого года - начале этого не изменялась.

Сообщалось, что до Саудовской Аравии три других государства Персидского залива - ОАЭ, Катар и Султанат Оман - с начала апреля подняли внутренние цены реализации на бензин и дизельное топливо.

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Интерфакс-Украина
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